Habló la mamá de Chano tras la internación del cantante: “Los estudios dieron que no tomó nada”

Mariana Charpentier, madre de Chano, rompió el silencio y habló de la salud de su hijo luego de haber sido internado el pasado viernes en Sanatorio Otamendi.

Los primeros rumores que habían circulado al respecto de su internación indicaban que el cantante volvió a tener un problema con el consumo de drogas. Sin embargo, su mamá salió a hablar con los medios para desmentir dichas versiones.

“Estoy hablando porque me duele tanto ver los videos que me mandan de lo que dicen en la tele, y la gente inventa diciendo que es de buena fuente, y es mentira. En el Otamendi los médicos no dicen nada, todo eso que dicen es especulación. Pero sé que la gente que lo ama quiere saber qué pasa”, dijo Marina en charla con Radio Mitre y destacó: “Los estudios toxicológicos dieron que no tomó nada”.

En esta misma línea, Mariana explicó que los médicos creen que puede haber cometido errores en la ingesta de la medicación. Tiene un solo riñón, no tiene bazo y solo un pedazo de páncreas”. A su vez, la mamá del cantante indicó que “no se despertó todavía” y que “está con un tubo porque tiene un infección y está bajo antibióticos, tuvo fiebre, una complicación en el pulmón”.

Además, la mujer agregó que “estaba con una neumonía, que en el caso de él entraron y lo entubaron, y lamentablemente en un momento se despertó y se arrancó el tubo, pero con eso se lastimó la garganta, y lo tuvieron que sedar y no se lo pueden sacar hasta que no se desinflame su garganta”.

Por último destacó que “que una persona como él (Chano) no esté consumiendo no quiere decir que esté igual de sensible, él ha contado su enfermedad y para personas como él, extremadamente sensibles, la vida es muy difícil”.