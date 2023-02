Polémica: un candidato a presidente en Paraguay dijo que los argentinos "no quieren trabajar"

Santiago Peña, candidato a presidente de Paraguay por el Partido Colorado, generó en las ultimas horas un conflicto diplomático al asegurar que "los argentinos no quieren trabajar".

La polémica frase se dio durante un acto del candidato a tan solo unos meses de las elecciones en el país vecino. Allí, Peña, en una de sus promesas de campaña, aseguraba que quiere “un Paraguay donde no haya gente que quiera trabajar y no consiga trabajo”.

Siguiendo esta línea, el principal candidato a llevarse las elecciones el próximo 30 de abril utilizó una desafortunada frase teniendo a Argentina como ejemplo: “Hay mucha gente que no quiere también trabajar, nuestros vecinos acá en la Argentina, esos no quieren trabajar, es una realidad y eso está mal y no tenemos que llegar a eso”.

Tras divulgarse las declaraciones de Peña, el embajador argentino en Asunción, Domingo Peppo, cuestionó al candidato presidencial del oficialismo paraguayo. “Creo que fueron desacertadas sus expresiones”, indicó el diplomático al canal ABC.

“Con todo respeto quiero decirle a @SantiPenap que el pueblo argentino, es un pueblo de trabajo y esfuerzo”, escribió el funcionario en su cuenta de Twitter.

Luego remarcó: “Todos los días millones de compatriotas se levantan a trabajar en las más diversas actividades y oficios. Donde la fabricación de satélites, aviones, autos, camionetas, fármacos y máquinas pesadas y de distintos tipos y fines”.