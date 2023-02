Graves denuncias al colegio de Barcelona: “A Iván le trataban como el malo de la película”

La muerte de Alana, la menor trans que pedía identificarse como Iván, y junto a su hermana Leila, de 12 años, saltaron de un tercer piso de su casa en Sallent, Barcelona, acosadas por el bullying escolar, la identidad de género y la xenofobia, sigue sacudiendo al mundo y en las últimas horas se realizaron manifestaciones en la puerta del colegio, pidiendo por la renuncia del director, por la liviandad en que abordaron la delicada situación.

“Creo que el Instituto no había sabido reconocer como tal el bullying que sufrían los gemelos", dijo este lunes a un grupo de 30 padres, Josep Roca, el inspector de Educación que está investigando el caso en el instituto Llobregat de Sallent. Este martes las escenas de apoyo a la familia y de repudio hacia el colegio se triplicaron y cerca de un centenar de personas marcharon desde la casa de la familia hasta la sede educativa.

La manifestación se convocó bajo el lema "Hoy llamamos porque no vamos a callar más". Además del malestar hacia las autoridades, los padres denunciaban que el colegio había prohibido a los alumnos hablar con la prensa sobre el tema y que incluso se habrían llegado a requisar los celulares.

El acoso que sufrieron los gemelos, principalmente Iván, no es el único: un papá reclamó la renuncia de su director, luego que su hijo admitiera que el mismo grupo de niños que atormentaba al menor trans, le decían “gordo inmigrante, vete a tu país”. El 13 de febrero su familia informó al centro de este problema a través de un correo electrónico y el día 21 la madre se reunió con su tutora para tratar el tema. “Cuando mi mujer volvía de casa se encontró con el cuerpo del adolescente en el suelo, se acababa de suicidar", explicó el padre y añadió conmocionado. "Podría ser mi hijo", dijo en declaraciones realizadas al diario catalán Regió 7.

Los casos de abuso a los gemelos marplatenses

Aitana, íntima amiga de Iván pese a ser dos años más grande, fue una de las nenas que denunció los ataques hacia los adolescentes. “Les decían ‘sudacas´ y se reían de su acento”, contó.

Según señala el sitio de noticias TN, la joven fue una de las últimas personas ajenas a la familia que vio con vida a Iván, lo que fue corroborado en las imágenes de video captadas esa tarde del 21 de febrero a las 15 horas, donde se despidieron con un "hasta mañana".

Aitana reveló que en septiembre del año pasado los gemelos iniciaron el año escolar en cursos separados, pero que luego trasladaron a Iván (Alana) a la clase de Leila para tratar de amortiguar el conflicto que desencadenaba el acoso escolar que padecían. “Porque Alana no se callaba, les plantaba cara, se defendía y al final siempre terminaban castigándola a ella”, agregó.

Otro dato complica aún más la situación del colegio en el manejo del bullying en las aulas. De acuerdo al testimonio de Aitana, las gemelas fueron trasladas a otro patio: “Las pusieron con los de mi clase, de cuarto, y los de segundo”, denunció.

Según diversas fuentes del colegio y del entorno de la familia –y como posteriormente confirmó el lunes el inspector– la escuela no había detectado correctamente la situación. Los menores recibían asesoramiento psicológico en la escuela, la orientadora del instituto había trabajado con ambos, pero no se habló de bullying, sino que, en muchas ocasiones, se trataba a Iván, cuyo nombre original era Alana, como si fuera el agresor. Lo habían expulsado del centro en varias ocasiones.

"No podía más y se defendía contra estos niños, les pegaba... y entonces le trataban como si fuera el malo de la película", explicaron al portal catalán alumnos del colegio que cuando lo veían en peleas trataban de separarlo y escucharle. En alguna de estas expulsiones, el menor no pudo volver a casa y autoridades del colegio le encerraron en una sala que los alumnos le han bautizado como 'la nevera', por el frío que hace. "Es la sala de los castigados. Lo dejaban allí dentro solo porque sus padres no podían hacerse cargo", explicaron.

Ataque de ansiedad

Otros alumnos insisten en que el colegio "sabían que les hacían 'bullying'", ya que les habían denunciado la situación a un profesor de Matemáticas de cuarto. "Le dijimos que ese niño no era culpable de nada: que se metían con su acento, con su nacionalidad y porque se había cortado el pelo", explican. También le ayudaron con un ataque de ansiedad, tras una pelea que se produjo en el patio. "Estaba convulsando... le llevamos con una profesora que le dio una tila para relajarse, pero la mayoría del tiempo los profesores en el patio no hacían nada", se quejaron.

Otras de las medidas que el instituto había tomado para abordar el problema era la de cambiar de patio a los hermanos, con alumnos mayores, o enviarlos a clases de segundo en asignaturas como plástica y educación física. "Decían que lo hacían para evitar conflictos, pero a los niños que se metían con él no les decían nada, seguían igual", denunciaron. Esa situación también fue confirmada por algunos padres.

Los gemelos son oriundas de Mar del Plata y asistían a la escuela N°6, ubicada en la zona de la Plaza Mitre. Un mes antes del inicio de la pandemia del Covid-19, la familia decidió emigrar a España, a la localidad de Reus y hace unos dos años se radicaron en Sallent, a 70 kilómetros de Barcelona.

Luego de la tragedia, allegados de la familia marplatense contaron a 0223 que Lucas y Maia, los papás de los gemelos, planean regresar a la Argentina, una vez que Leila se recupere de sus heridas en el hospital Park Taulí de Sabadell. "Una vez que se reponga la nena, el abuelo Gustavo quiere traerlos para acá. Con lo que les pasó, ya no quieren estar más allá. Y toda la familia quiere que vuelvan".