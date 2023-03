El joven condenado a 33 años de cárcel por violar a la hermana y a la prima fue extraditado a Brasil

Cincuenta días después de lo que fue su captura en pleno centro de Mar del Plata, autoridades policiales materializaron la extradición a Brasil de Marcos Vitor Aguiar Dantas Pereira, el "monstruo" que en noviembre del 2021 fue condenado a 33 años de prisión por abusar sexualmente de su hermana y su prima.

El exestudiante de Medicina arribó en la madrugada del jueves al estado brasileño de Piauí para que cumpla con la pena por la que se mantuvo prófugo durante más de tres meses hasta que fue sorprendido por las fuerzas de seguridad mientras caminaba impunemente por las inmediaciones del shopping Los Gallegos, en Belgrano y La Rioja.

Distintos medios del vecino país precisaron que el desembarco del joven de 24 años se produjo, cerca de las 3, en un vuelo comercial que fue custodiado en todo momento por policías federales. Una vez que puso un pie en el aeropuerto de Teresina, la localidad de origen de Dantas Pereira, se lo trasladó al Instituto de Medicina Legal (IML) y finalmente se lo derivó a la Central de Flagrantes.

El funcionario Zanatta dijo que el violador solo pasará 12 años en la cárcel a pesar de tener una pena a 33 años de prisión. Foto: cortesía GP1.

Matheus Zanatta, el superintendente de Operaciones Integradas de la Secretaría de Seguridad Pública de Piauí, valoró que se haya podido consumar la extradición de Mar del Plata a Brasil en “menos de dos meses”, teniendo en cuenta las trabas burocráticas que suelen demandar esta clase de diligencias. “El 19 de enero iniciamos todo un proceso burocrático pero fue muy rápido y en menos de dos meses la Justicia Argentina nos autorizó la extradición y por eso la Policía Federal ya pudo hacer este traslado”, dijo el funcionario que también estuvo a cargo de coordinar la investigación para acelerar la captura del “monstruo”.

Los años de encierro

Ahora solo resta que autoridades judiciales definan en una audiencia de custodia en qué penal cumplirá la condena Marcos Vitor Aguiar Dantas Pereira. Si bien no se descarta que el joven pueda recibir nuevas condenas porque hay más investigaciones abiertas en su contra, Zanatta aclaró que, de no sufrir otro revés judicial, el violador solo pasará 12 años preso en el marco de la condena que se le impuso por 33 años.

“Dantas Pereira está involucrado en otros procesos que aún están en análisis por parte del Poder Judicial y puede ser que en otros casos vengan nuevas condenas, pero aún estamos esperando la finalización de estos procesos penales. Hoy lo que podemos decir es que va a estar preso aproximadamente 12 años en régimen cerrado y luego será puesto en libertad”, declaró el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública de Piauí.

Las denuncias

Dantas Pereira vivía en la zona este de Teresina; en 2019, se mudó a Manaus con la idea de estudiar Medicina y gracias a esa distancia una prima reunió fuerzas para romper el silencio y contar el horror que había vivido con él durante un viaje a Uruguay. Los familiares no dudaron y pronto se acercaron a la Justicia para denunciar los hechos pero al principio no vieron grandes movimientos en la causa.

Entonces, a mediados del 2021, decidieron exponer la aberrante historia en las redes sociales para presionar a las autoridades judiciales y acelerar la detención del violador, ya que desde ese momento era incierto su paradero. La naturaleza del caso conmovió a la opinión pública de inmediato y motivó una gran cobertura por parte de los principales medios de Brasil.

La familia del violador siempre lo vio como un “joven impecable, educado, respetuoso, inteligente y estudioso”.

Según los testimonios que se recabaron en la Delegación para la Protección de la Niñez y la Adolescencia, los menores denunciaron abusos frecuentes en el hogar y durante viajes familiares. Los mismos relatos detallaron que el estudiante de Medicina solía someterlos sexualmente cuando se encerraba con ellos en una habitación, jugando videojuegos, o en el baño, mientras se duchaban.

“Me tiraba la sábana de madrugada y manipulaba mucho mis partes íntimas, me dolía mucho, me pasaba la noche llorando, asustada, angustiada. Y me decía que si se lo contaba a alguien nadie me iba a creer porque él era considerado un muy buen chico”, describió una de las niñas abusadas, y agregó: “A veces pasaba días sintiendo dolor hasta para hacer pis”

La confesión

En el transcurso de la investigación, la madrastra presentó a la policía brasileña copias de mensajes de WhatsApp donde Aguiar Dantas Pereira le confesó las aberraciones que cometió. "Esa fue una parte oscura de mi vida de la que me avergüenzo mucho y de la que nunca quise volver. No hay nada que justifique lo que pasó, nada que me detenga”, escribió el violador.

En la misma conversación, el abusador aseguró que su sueño era llevar a sus hermanas a estudiar a Estados Unidos y concluyó: “Solo puedo pedir perdón por ti y toda la familia que me acogió tan bien, hago lo que sea para tratar de revertir todo el impacto negativo que causé, lo que sea para dejar este pasado a un lado. Entiendo si no me perdonan; yo tampoco sé si me perdonaría a mí mismo, pero quiero que sepas que ese no soy yo”.

La cruda confesión que hizo el violador por WhatsApp.

A principios de noviembre del año pasado, el joven fue condenado a 33 años, ocho meses y siete días de prisión. Si bien recibió cuatro denuncias en su contra, y hasta no se descarta que haya sido mayor el número de víctimas, el titular del Juzgado Penal en lo Criminal Nº5 de Teresina, Raimundo Holland Moura Queiroz, solamente encontró pruebas suficientes para condenarlo por dos casos de abuso sexual infantil.

Por la violación de su propia hermana, el “monstruo” Aguiar Dantas Pereira recibió una pena a 23 años y cuatro meses de cárcel mientras que por la violación de su prima, fue sentenciado a 10 años, cuatro meses y siete días.

Soy Pedro Saldanha

Un mes antes de la condena, la Justicia brasileña había dictado la prisión preventiva del violador y desde esa fecha se lo considera oficialmente "prófugo". Su destino de fugitivo terminó increíblemente en Mar del Plata, cuando la policía lo encontró frente a Los Gallegos, en una de las zonas más concurridos de “La Feliz”.

Tras un exhaustivo seguimiento, la División Federal de Fugitivos y Extradiciones de Interpol pudo verificar que el depredador sexual usaba una identidad falsa con el nombre de Pedro Saldanha y que solía merodear el centro marplatense, mientras se escondía en una vivienda ubicada en la calle Almafuerte al 3400.