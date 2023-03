Trabajo, estudio y convivencia: la vida en la cárcel de las asesinas de Lucio Dupuy

Después de que se diera a conocer la condena contra Magdalena Espósito Valenti y su pareja, Abigail Páez, por el crimen de Lucio Dupuy, la familia paterna del nene de 5 años asesinado pidió públicamente varias veces que las asesinas sean separadas y no compartan alojamiento en el mismo penal. Pero por ahora eso no ocurre. Las dos condenadas por matar al nene después de años de maltrato y hasta de abusos sexuales, por los que no fue condenada la madre por un insólito motivo (su pareja sí habló de los abusos en su declaración y ella no), conviven en el penal de San Luis mientras la causa sigue ahora su curso con las apelaciones.

El director del Servicio Penitenciario, Segundo Giménez, dialogó con el medio local Información San Luis y contó que la progenitora de Lucio Dupuy y su novia “están alojadas en la unidad de mujeres”. “Comparten y conviven como en cualquier cárcel”, detalló Giménez.

El funcionario negó que haya recibido alguna indicación desde La Pampa sobre un posible “trato diferente” para las asesinas. Además, aseguró que no cuentan con custodia especial y que la única vez que estuvieron separadas fue durante “el periodo de ingreso, en su primer momento”. “Después han compartido y comparten con todas las internas iguales”, agregó.

Giménez desmintió que hayan sido golpeadas por otras presas, algo que se había filtrado luego de la condena a perpetua que recibieron por el crimen de Lucio, y de que se revelaran en el juicio los macabros detalles del maltrato al que era sometido el nene, incluso con las charlas que mantenían las dos condenadas, en las que hablaban de los golpes que le daban y de sus ganas de que Lucio no se interponga más en su relación de pareja.

El director del Servicio Penitenciario reveló que Espósito Valenti y Páez “están trabajando” y van a estudiar. “Han sido incorporadas a talleres de laborterapia. Tengo entendido que les faltan dos materias de la secundaria. Entonces se va a hacer por intermedio de escuela y se va a verificar en La Pampa para que puedan terminar de manera virtual”, indicó.