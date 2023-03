Denunció al vecino por matar de 5 puñaladas a su perra embarazada: "Tenía todos los intestinos afuera"

Una familia del barrio López de Gomara denunció a uno de sus vecinos por matar de cinco puñaladas a “Reina”, una bóxer que estaba embarazada de dos cachorritos que también perdieron la vida.

El salvaje hecho ocurrió el sábado a la medianoche, dentro de un edificio que se encuentra en la zona de Estado de Israel y Santa Cruz. Todo habría empezado por un encontronazo que tuvo Reina con el perro caniche toy que vive con la familia del departamento de al lado.

“Nosotros sacamos a Reina, y dio la causalidad que la otra familia sacó al mismo tiempo su caniche, sabiendo que mi perra ya estaba afuera. Los dos perros se pelearon, tratamos de separarlos y el hijo de mi vecina, al ver que no se alejaban, primero le partió un palo de escoba en el lomo y después agarró una cuchilla y le dio cinco puñaladas”, aseguró Agustín.

En un principio, el denunciante dijo que no supo identificar con qué habían atacado a una de sus bóxer, de cuatro años y con un embarazo casi a término, pero advirtió que “automáticamente soltó al caniche y salió corriendo desesperada buscando ayuda”. “Cuando me acerqué, la vi con todos los intestinos afuera”, afirmó.

Unas horas después, un veterinario confirmó que la perra había sufrido “cinco cortes con un objeto punzante”: tres en el lomo, uno en la cadera y otro en la panza. “Por los cortes en la panza, los dos cachorritos de Reina murieron y a ella la pudimos operar pero el domingo el veterinario nos llamó para decirnos que había fallecido”, lamentó Agustín, en diálogo con 0223.

Después de este trágico episodio, el dueño de la perra reconoció que ya había tenidos otros problemas con la misma familia por la salida de los perros del hogar. “Hace 2 años pasó lo mismo y mis perros terminaron mordiendo a la señora porque ella, de la desesperación, le hizo upa a su caniche. Nosotros nos hicimos cargo de absolutamente todos los gastos y la recuperación”, aclaró.

“Acá no hay muchos perros y por eso nos turnamos para sacarlos y que no haya peleas, que es algo normal entre perros, pero esta familia no respeta los horarios. Mis perros no se llevan bien con otros de tamaño pequeño porque no están acostumbrados. Por eso siempre tomo las precauciones necesarias y aviso a mis vecinos cuando van a salir”, remarcó Agustín, quien agregó: “Mis perros fueron criados como un hijo y son súper educados pero marcan territorio como cualquier otro”.

El vecino de López de Gomara ya radicó una denuncia por el hecho en la comisaría sexta y pidió que el adolescente de 17 años que atacó a Reina se haga responsable por su muerte. “Nada justifica lastimar a un animal de esta manera. Ellos se tienen que hacer cargo de sus actos. Queremos que haya Justicia”, pidió.