Video: Julieta estalló de celos al saber que su novio "estuvo de joda" en Mar del Plata

El ingreso de los familiares llenó de emoción la casa de Gran Hermano. El lunes fue el turno de las hijas de Romina y el encuentro esperado que llegó tras cinco meses y marcó el pico de rating de la semana. El martes le tocó a Nacho, que se sorprendió con la aparición de su segundo papá, quien vino del exterior solo para verlo unos minutos, y el miércoles fue Julieta Poggio, quien se reencontró con sus padres, con su hermana menor, y con su novio.

El ingreso del famoso Lucca Bardelli tuvo su momento especial, recién al final de la gala. Y aunque en esos minutos se vieron muchos abrazos y besos, este jueves Gran Hermano mostró una charla que tuvo poco después Julieta con Romina en la cocina de la casa en la que se mostró enojada y celosa al enterarse que durante su estadía en el reality, en el verano, su novio se había ido de vacaciones a Mar del Plata.

La finalista de Gran Hermano le dijo a su amiga que cuando él le contó de su viaje con amigos, algo que tuvo repercusión en redes en su momento y hasta denuncias de infidelidad en La Feliz, se puso celosa.

“Pero si vos dijiste que no te iba a molestar”, le contestó Romina, y Julieta le explicó: “Me dijo que se tenía que despejar, pero se fue de joda, boluda, si te vas a Mar del Plata te vas de joda”. “Pero no hizo nada”, insiste Romina, y ella no cambia de opinión: “Cuando me contó le dije que me ponía celosa, en Mar del Plata están todos ahí…, encima se fue con los amigos, hizo afters, previas, todo”.

Romina y Nacho no podía creer su reacción, entre risas trataron de defender a Lucca. Incluso la exdiputada le dice: “Encima si se llega a mandar una, sabés cómo te enterás”.

La estadía de Lucca en Mar del Plata no había pasado desapercibida, y en medio de muchas denuncias en las redes sobre supuestas salidas con chicas e infidelidades de parte del novio de Julieta, se lo vinculó con una chica, con la que se vieron fotos dentro de un auto. Lucca siempre insistió con que solo era una de las amigas de su grupo, pero tuvo que salir a aclarar en las redes sociales sus movimientos en Mardel.

Dejen de inventar boludeces, con Juli tenemos un amor muy real y muy sano. Nunca haríamos nada que le hiera al otro y sabemos el enorme valor que le damos a nuestra relación y a la persona que tenemos al lado. Sabemos la clase de persona que somos y que jamás nos haríamos daño”, escribió en una historia de Instagram.

Y agregó: “Así que basta de vincularme con boludeces y rumores que solo inventan ustedes. Me fui a Mardel con mi grupo de amigos a disfrutar como cualquiera lo hace. Lamento por aquellos que no saben disfrutar el amor de una pareja que se ama y por el contrario quieran dañarla. Estoy tranquilo de que Ju cuando salga y vea todo esto se va a cagar de risa porque claramente ya conoce nuestro entorno y quiénes son mis amigos. Por último, gracias de corazón a todos los que nos apoyan”.