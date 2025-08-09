Denuncian amenazas e intimidaciones de limpiavidrios: "Esto va a terminar mal"

La preocupación y el enojo crecen entre los vecinos de Cerrito Sur por la presencia constante de un grupo de limpiavidrios que, según denuncian, intimidan a habitantes de la zona, comerciantes y automovilistas en la intersección de avenida Fortunato de la Plaza y Cerrito. Osvaldo, un residente de más 70 años en el barrio, relató en primera persona una situación que asegura padecer a diario y que, según advierte, "si no interviene la justicia, va a terminar mal".

En diálogo con 0223 contó que vive a apenas 100 metros de la esquina donde todo ocurre y que jamás, en las siete décadas que lleva en la zona, había experimentado algo similar. "Nunca pasó una cosa como esta, de no poder pasar por ese lado. Apenas te acercás, ya hay un ambiente espeso. Son tres que están todos los días jodiendo a los vecinos, piden plata, te amenazan, te dicen ‘yo sé dónde vivís’", describió.

Según su testimonio, uno de los limpiavidrios es el más agresivo y suele estar bajo los efectos del alcohol. "Tienen mala bebida, se ponen violentos. Ya tienen antecedentes, han estado en la cárcel. A mí lo que me molesta es que, cuando paso con las bolsas de los mandados, se me tiran encima, me intiman para que les dé plata o comida. Soy jubilado y cobro la mínima, no puedo vivir así", señaló.

El hombre los reconoció a través de un video que recorrió las redes sociales: "Es un ex convicto de muy mala bebida, y hay otro que le dicen ‘el Oso’. Siempre me molestan, me extorsionan e intimidan. No puedo hacer los mandados ni pasar por ahí sin que me intimiden. No quiero lastimarlos, pero hoy me agarró fuerte del brazo. Esto va a terminar mal", expresó el denunciante.

La indignación del vecino también se dirige a las autoridades. Asegura que llamar al 911 "es inútil" porque, aunque la Policía llega y los identifica, "no hacen nada para echarlos del lugar". "En el centro actúan, como se ve en los videos, pero en los barrios nos dejan abandonados", puntualizó Osvaldo.

El temor se extiende a todo el barrio, especialmente entre las mujeres y comerciantes de la zona, que también serían víctimas de intimidaciones. "Esto no es lo normal ni lo debido. Las autoridades tienen que intervenir, porque si no lo hacen, la gente se va a defender sola y va a terminar mal", reiteró el vecino, quien remarcó que la comunidad está cansada y exige una solución urgente.