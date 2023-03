Con polémica e interrogantes, aprueban dictamen para crear un nuevo memorial a los caídos en Malvinas

El debate de un proyecto presentado por la Fundación No Me Olvides para construir un memorial a los caídos en la Guerra de Malvinas se vio envuelto en una inesperada polémica, donde el oficialismo retiró su apoyo a la propuesta para recrear el Cementerio de Darwin por ser una creación de la ocupación británica. Por este motivo, a propuesta del Frente de Todos se retiró el artículo que establecía la réplica de la necrópolis y su diseño quedará supeditado a acuerdos futuros entre la fundación y el gobierno municipal.

“Es un cementerio diseñado y proyectado por las fuerzas británicas. Replicarlo en la ciudad no es más que ser condescendientes con la colonización británica sobre nosotros”, fustigó la concejala Angélica González, de la Coalición Cívica. Con expresiones menos efusivas también se expresaron desde el Pro, donde Agustín Neme pidió mantener el tema en debate en la Comisión de Legislación realizada este lunes y elaborar un “proyecto más integral”, ante el intento de la oposición de aprobarlo.

El tratamiento comenzó con una exposición del diplomático Guillermo Rossi, ex embajador plenipotenciario de la Dirección General de Malvinas e Islas del Atlántico Sur y funcionario de la Cancillería en la dictadura militar durante el conflicto bélico de 1982, bajo las ordenes del ministro Nicanor Costa Méndez. En su exposición hizo hincapié en los orígenes del cementerio militar habilitado por la ocupación británica para sepultar a combatientes argentinos, por lo que pidió rever la iniciativa impulsada por la fundación presidida por Julio Aro.

Tras las exposiciones, el Frente de Todos rechazó los señalamientos. “Si algo no pesa sobre el espacio al que represento es el tinte del colonialismo británico”, planteó la presidenta del bloque, Marina Santoro. “Acá lo más importante es el homenaje a nuestros héroes y a sus madres”, agregó Vito Amalfitano.

La propuesta de la recreación de Darwin fue sacada del dictamen y quedará supeditada a futuros acuerdos con el Ejecutivo.

En ese marco, el bloque presentó una propuesta de dictamen que fue finalmente aprobada solo con los votos de la oposición y que quitó un aspecto medular del proyecto. En el mismo no queda explícitamente contenido que el memorial a realizar será la recreación del Cementerio de Darwin, sino que su diseño quedará supeditado a los acuerdos a los que lleguen la Fundación No Me Olvides y el gobierno municipal. “Es un papelón legislativo”, retrucó Neme.

Con el dictamen aprobado en Legislación, el Concejo Deliberante ahora quedó en condiciones de tratar el expediente en la próxima sesión ordinaria, pautada para el jueves 30. La negativa del oficialismo a acompañar el proyecto original y el condicionamiento del diseño a acuerdos futuros, siembra interrogantes sobre su implementación en caso que sea sancionada la ordenanza.