Alvarado va por su primer triunfo como visitante

Alvarado se sacó la mochila de no haber ganado y ahora debe mejorar el funcionamiento.

Sin jugar del todo bien, Alvarado derrotó 2 a 1 a Güemes de Santiago del Estero y respiró, se sacó esa carga de no haber ganado y ganó en confianza para lo que viene. Y lo que viene es Deportivo Morón, colita de la Zona A, este lunes a las 21.10 en el oeste del Gran Buenos Aires, con transmisión en directo por TyC Sports.

El equipo de César Vigevani está lejos del funcionamiento que espera el DT y sus hinchas, pero ganar te permite trabajar más tranquilo y es más fácil para corregir cosas y afrontar los partidos sin presión. Y el que tiene esa mochila ahora es su rival, porque está último en la tabla y su gente no está conforme con el arranque del torneo. A tal punto, que es uno de los primeros equipos en cambiar entrenador: se fue la dupla Migliardi-Iturrería y asumió Fabián Nardozza (que se había ido de Tristán Suárez) que dirigirá con apenas un par de entrenamientos.

En lo estrictamente futbolístico, aunque Vigevani no acostumbra a confirmar el once titular, se supone que repetirá los que salieron al Minella frente a Güemes, ya que recuperó a Alan Robledo, que salió con una molestia de ese encuentro, pero no fue más que eso.

De esa manera, Alvarado formaría con: Juan Manuel Lungarzo; Mariano Bettini, Alan Robledo, Nicolás Ortiz y Luis Olivera; Julián Vitale y Gonzalo Lamardo; Mariano Barbieri, José Luis Fernández y Guido Vadalá; Mauro Albertengo.