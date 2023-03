Lionel Ferro: “Sufrí ansiedad por la ambición que generan las redes”

Lionel Ferro, tiene 28 años y fue uno de los primeros youtubers virales del país. Es actor, cantante y creador de contenido. Actualmente, en su cuenta de Instagram tiene casi 10 millones de seguidores y si consideramos las métricas de sus otras redes sociales como Tik Tok, Youtube y Facebook, alcanza un total de 19,8 millones de seguidores.

Oriundo de Capilla del Monte, Córdoba, siempre supo que quería ser artista y su determinación le permitió hacer todo lo que tenía a su alcance para lograrlo. Trabajó en Soy Luna, la tira de Disney, participó en el certamen de Showmatch con Tinelli y este año se animó a ser parte de The Challenge Argentina en Telefé. Hoy se afronta al nuevo desafío de dedicarse profesionalmente a la música y hace sólo 3 semanas lanzó “Pedacitos”, su nuevo tema musical. Las redes, la exposición en televisión, la fama y los fans es un cóctel que los artistas tienen que aprender a manejar. ¿Cuáles son los límites frente a tanta exposición? ¿Qué hay después de cumplir tantos sueños? 0223 habló en exclusiva con Lionel Ferro y nos explica cuáles son los desafíos de vivir creando contenido para millones de seguidores.

-Empezaste a hacer videos en Youtube hace 8 años atrás… ¿Cuáles son los cambios que notas en todo este tiempo en cuanto a la creación de contenido?

-Cambio todo, cambio la gente. Hace unos ocho años atrás, cuando yo empecé éramos muy pocos en las redes, en cambio, hoy las redes están tan colapsadas de contenido que es más difícil posicionarte con tus videos entre tanto que ver. Pero a la vez, es mucho más fácil para los que recién empiezan porque es más simple generarlo y tal vez, subis un video a Tik Tok, se hace viral y listo. Eso antes no pasaba. Antes tenías que tener una base o aparecen en la televisión o tener algo diferente para viralizar tu contenido y que funcione.

-¿Y cómo crees que lo lograste vos en ese momento?

-Yo creo que son las ganas de cada uno. Esas ganas de lo que anhelas. Por ejemplo, yo quiero ser cantante o quiero ser actor o youtuber y, al principio, tal vez tenes pocas visualizaciones pero se trata de confiar en lo que vos vas a transmitir. Creo que la clave está en hacer algo con amor, algo humano, para que a otras personas también le llegue eso. En el camino siempre te deprimís o siempre pasan cosas que te hacen pensar “Uy no voy a poder seguir o esto no está funcionando”. No siempre me funcionó el contenido. La vida del artista tiene constantes altos y bajos. Un día te va bien, otro día te va más o menos, otro día te va mal y yo fui aprendiendo a encontrarme con todos esos sentimientos. Yo creo que la clave es hacerlo y seguirlo. Ir siempre para adelante, eso es lo que yo hice.

Yo aprendí que es muy importante tratar de vivir el ahora. Hoy soy feliz haciendo esto y si le va bien o le va mal no importa. Obvio que siempre voy a tratar de dar lo mejor para que me vaya bien todo el tiempo ero si me va mal, no pasa nada hay que seguir adelante.

-Dijiste que en el camino te deprimís… ¿Te pasó esto a vos?

-Yo sufrí mucho de ansiedad porque mi comienzo no muy leve. Cuando yo empecé fue todo muy rápido y explotó todo tan rápido que yo subía un video a YouTube y tenía 2 o 3 millones de visualizaciones, y en ese momento no existían esos números. Después de esas métricas tu inconsciente busca eso todo el tiempo y cuando el contenido no explota como antes y no pasa lo mismo, te tenes que reinventar y eso es mucho más difícil que simplemente aparecer. El desafío más grande fue reinventarme todo el tiempo porque las fanáticas crecen. Las que tenían 12 años, hoy tienen 20. Y reinventarse es lo más difícil y genera ansiedad.

-¿Cuál es el camino para reinventarse constantemente?

-Una de las cosas que a mí me ayuda mucho es mi creatividad para crear nuevo contenido. A mí se me vienen ideas tal vez cuando me estoy bañando y las trato de anotar o bajarlas a tierra.

-Tenés millones de seguidores ¿cuáles son los límites entre la realidad y la virtualidad?

-Yo creo que el mundo de las redes, te hace vivir para los demás, para el qué dirán, para el otro y no hacia vos. Yo veo a muchísimas personas que sufren ansiedad porque les llega la fama de golpe y nadie les cuenta cómo hacer o cómo manejarse. Cuando vos te tomas personal los halagos porque la gente te ama o la gente te dice que te ama, de la misma manera te vas a tomar personal cuando te odien. A mí el odio en las redes sociales me ha hecho muy mal pero yo aprendí a hacer lo que hago por mí y no para que la gente me juzgue o me acepte.

-A lo largo de tu carrera fuiste cumpliendo muchos sueños… ¿Qué hay detrás de los sueños?

-En realidad mis sueños son metas. El ser humano siempre va a querer más y más. Cuando el ser humano quiere algo y lo tiene, después quiere otra cosa ¿Y qué hay después? En realidad no hay nada, es un vacío total. Todo el tiempo porque cuando empiezas a tenerlo vuelve el vacío. Porque ¿cuántos seguidores podes tener en las redes sociales? Millones. Y cuando llegas a 10, queres 20. Y cuando llegas a 20 queres 30. Es una ambición desmedida que genera ansiedad. Hoy los seguidores son como el dinero, siempre vas a querer tener más más más. Porque cuando tenes una casa de 1 millón de dólares vas a querer tener otra y cuando tengas otra, vas a querer tener una Ferrari y así. Así que yo voy cumpliendo metas y llevándome aprendizajes de cada etapa. En cada sueño fui aprendiendo algo nuevo. Yo tengo esta meta voy a tratar de ir hacia eso pero entre medio buscarle la vuelta para encontrarme conmigo mismo, relajarme y disfrutar del ahora.

-¿Qué te aferra al presente?

-Disfrutar de lo simple. Lo que a mí me saca de todo es circuito vicioso es tratar de vivir más el ahora. Tambien ser consciente de que las cosas las estás haciendo por vos y no por la aceptación de los demás, ahí dejas de estar en ese circuito vicioso de querer más y más. Siempre te tenes que reinventar enfocado en vos y en lo que vos queres hacer y no en los demás.