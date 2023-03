El campeón del mundo se reencuentra con su gente con una fiesta en el Monumental

Más de un millón y medio de personas intentaron conseguir entradas para este partido que, en lo futbolístico, poco tiene para atraer. Panamá es un rival menor de Concacaf y, encima, viene con suplentes. Pero a nadie le importa, porque la fecha FIFA fue utilizada para organizar dos partidos amistosos en el país y que los campeones del mundo disfruten con la gente, levanten la Copa y se viva una verdadera fiesta. Con 83 mil personas, el Monumental tendrá un espectáculo con shows musicales que arrancarán a las 16 y finalizará pasada la medianoche.

Todo será atractivo, interesante, pero el púnto cúlmine llegará con Lionel Messi levantando (una vez más) la Copa del Mundo obtenida en Qatar. Ese momento hará explotar nuevamente a todos y será el deja vú más esperado. La camiseta albiceleste saldrá por primera vez a escena con las tres estrellas sobre el escudo de la AFA.

Los "héroes" de Qatar se reencontrarán con los fanáticos "albicelestes", ganadores del premio "The Best" de la FIFA a la mejor hinchada, después de la histórica movilización popular del pasado 20 de diciembre en las calles de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Más de cinco millones de personas salieron entonces a festejar la tercera estrella, que cortó la racha de 36 años sin títulos mundiales desde México 1986. Después de los festejos, la mayoría de los 26 futbolistas que participaron de la conquista volvieron rápidamente a sus respectivos clubes en el exterior y no pudieron disfrutar tanto del cariño eterno del público.

Por lo tanto, desde la AFA decidieron que la primera ventana 2023 de la FIFA se para jugar dos partidos en Argentina para continuar con la celebración. Así las cosas, Panamá será el invitado a una fiesta ajena que tendrá un partido de fútbol como excusa. El seleccionado perteneciente a la Concacaf incluso viajó a Buenos Aires con un plantel alternativo y sin su entrenador principal (Thomas Christiansen), quien se quedó en Panamá para preparar otro partido con los habituales convocados.

Scaloni, quien finalmente firmó su nuevo contrato hasta después del próximo Mundial de 2026, aprovechó este reencuentro con sus dirigidos y sumó nuevos convocados con vistas al futuro. Con Alejandro "Papu" Gómez como el único ausente, el cuerpo técnico llamó al resto de los 25 protagonistas del título más los futbolistas que formaron parte del ciclo y se quedaron afuera por distintos motivos. Estos son los casos de Giovani Lo Celso, Nicolás González, Nehuén Pérez, Emiliano Buendía y Giovanni Simeone. A su vez, el entrenador santafesino incluyó a jugadores jóvenes como Lautaro Blanco, Máximo Perrone, Facundo Buonanotte, Valentín Carboni.

Por fuera de los campeones del Mundo, la ilusión de los hinchas también era ver a Alejandro Garnacho, pero la joven estrella de Manchester United -de madre argentina y padre español- sufrió una importante lesión justo en la semana previa a la convocatoria y quedó afuera.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

Panamá: José Guerra; Iván Anderson, Edgardo Fariña, Gilberto Hernández, Richard Peralta y Kevin Galván; Cristian Quintero, José Murillo, Jorge Serrano, Martín Morán; y Alfredo Stephens. DT: Julio César Dely Valdés.

Árbitro: Christian Ferreyra (Uruguay)

Estadio: Monumental

Hora: 20:30