Video: Yanina Latorre estalló al aire porque la criticaron por defender a Jey Mammón

Este jueves por la noche, los festejos de la Selección Argentina en el Monumental se robaron todas las miradas en el Prime Time de la TV. Telefe cambió su programación y no emitió ni "MasterChef" ni la gala habitual de Gran Hermano. Y en "LAM" hubo cambio en la conducción, ya que por el casamiento de Lizy Tagliani, Ángel de Brito pegó el faltazo. Eso hizo que evitara tocar la denuncia contra Jey Mammón que explotó por la mañana, ya que el artista es un gran amigo personal. La difícil tarea le tocó a Yanina Latorre, quien a pesar de decir que es amiga de Jey pero le creía a la víctima, recibió muchas críticas en las redes sociales y salió a contestarlas muy enojada.

En la apertura del programa, se emitió un informe con la denuncia de Lucas Benvenuto contra Jey por haberlo abusado cuando tenía 14 años. Y luego le tocó el turno a Yanina, que se mostró muy dolida por el caso ya que es amiga del artista, al igual que Nazarena Vélez, que se quebró al aire y dijo que estaba "en shock" por todo lo que se estaba enterando.

Latorre contó que había hablado con Mammón, que le dijo que debía salir a defenderse, y que el conductor le confirmó que conocía a Benvenuto, pero que cuando tuvieron una relación no era menor de edad. "Yo hablé con él, le dije que creo que tendría que salir a hablar públicamente. No me negó los hechos. Me dijo que lo conocía, pero que no era menor", dijo Yanina.

Pese a eso, dijo que le creía al denunciante, y que Benvenuto no mentía. Sin embargo, tras el primer corte del programa, Latorre leyó las redes sociales del ciclo y vio que la estaban criticando mucho, tanto por "defender" a Jey como por ser una mala amiga y no decir que era inocente. Y estalló.

"Voy a hacer una aclaración: nosotros estamos trabajando y haciendo un programa de televisión. Acá hay dos personas que somos amigas de Jey, y que jamás lo defendimos, acá contamos todas las versiones. De hecho yo soy amiga de Jey y leí la denuncia, que podría no haberlo hecho porque es espantosa", arrancó enojada.

"Hay momento que nuestra cuenta de Twitter va subiendo los textuales de lo que decimos al aire. Yo en un momento dije que hablé con Jey y que lo de la edad era mentira. Esa es la palabra de él, no digo que le esté creyendo. A partir de ahí todos me empezaron a decir 'hija de puta'. Yo como periodista tengo que contar las dos versiones", agregó.

Y cerró contundente: "Yo te cuento lo que él dice, después que se verdad o mentira, no es mi tema. No soy ni culpable, ni cómplice ni nada. Y después otros nos están insultando porque 'con amigas como esta lo que es tener amigos'. Loco, estamos haciendo periodismo, es la noticia del día y nuestro deber es sentarnos acá y contarlo".