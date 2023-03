Kimberley hizo todo para ganar pero se le escapó en el final

En un partido que se jugó de igual a igual durante los 40 minutos, a Kimberley, que no pudo contar con Maxi Maciel ni Lucas Ecker, no le alcanzó el gran partido de Lucas Iriart para sumar un triunfo que, principalmente por el segundo tiempo, mereció ganar. Enfrente, el equipo de Manuel González apeló a la experiencia y cerró el pleito 66 a 68 con un doble de Matías Pérez. Lucas Iriart fue el goleador de la noche con 25 puntos mientras que en la visita se destacó Matías Sesto con 18 puntos y 8 rebotes.



Desde el primer cuarto se pudo ver que no iba a ser fácil para ninguno de los dos. Las bajas sensibles en el local suponían que se iba a necesitar de un esfuerzo aún mayor del que se venía haciendo para quedarse con la victoria en el "Valentín Pérez". Y así se dio. Desde la primera bola, el "Dragón" corrió, jugó, defendió y dejó todo para suplir las ausencias.



Sin embargo, fue en esos minutos y parte del segundo, que Estudiantes logró sacar la mayor diferencia del partido (8) a partir de la mano de Thiago San Martín en la zona pintada y Matías Sesto en el perímetro. A base de esfuerzo, con un Joaquín Floria acertivo en el tiro de tres y la creciente figura de Iriart que se vistió de goleador, el cotejo se volvió a emparejar y hasta lo dio vuelta para irse al descanso arriba 35-34.



En el regreso de los vestuarios el partido fue palo y palo. Facundo Mayorca sumó puntos importantes como interno (16 y 9 rebotes) y el base U23 seguía con la mano caliente. El "Bataraz" no se quedaba atrás y arremetía con las mismas armas que en el primer tiempo y así llevó el cierre del tercer cuarto 53 iguales. El cuarto final fue ataque por ataque. Ninguno quería soltar el partido ni el ritmo en el que se habían metido. El que menos se equivocara iba a ganar, esa era la sensación. Y así fue. Valentín Callegari tuvo un recupero y una bandeja que no sumó y, minutos después un tiro de tres apresurado que le dio a la visita dos ataques más de la cuenta.



Con cincuenta segundos de juego, Sesto anotó un triple fundamental para los olavarrienses que se pusieron arriba por dos (64-66) pero en el siguiente ataque Floria recibió la falta y convirtió los dos libres para poner todo en tablas con 24 por jugar. Allí, Kimberley cometió su cuarta falta contra Tomás Pérez, Manuel González pidió minuto y, con doce segundos, rearmó la ofensiva para que el propio escolta ponga el 66-68 final.

El camino en la Liga Federal continuará el próximo fin de semana y en Tandil cuando los de Diego Cavaco visiten a Independiente en lo que será su decimosegunda presentación.



SÍNTESIS



Kimberley (66): Marich (2), Floria (15), Genga (6), Iriart (25), Mayorca (16) (FI). Callegari (2), Framiñán (0), Cobo (0). DT: Diego Cavaco

Estudiantes (68): Callegaro (10), Sesto (18), Pérez (18), Silveyra (0), San Martín (10) (FI). Rosso (4), Vasallo (0), Masson (8). DT: Manuel Gónzalez

Parciales: 15–16; 35–34; 53–53 y 66–68.

Estadio: "Valentín Pérez"

Árbitros: Biset, A. y Maidana, L.