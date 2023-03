Video: Marcos se quebró al ver la alegría de la gente cuando ganó Gran Hermano

Desde que salió de "Gran Hermano" como ganador, con un apoyo de la gente increíble que se tradujo en el 70% de los votos su favor en el mano a mano final con Nacho el lunes por la noche, Marcos Ginocchio no para de sorprenderse con la respuesta del público. Después de estar el martes en la gala con los panelistas que analizaron el reality cada semana, este miércoles pasó por "Cortá por Lozano", donde lo recibieron como un gran campeón y e hicieron vivir varios momentos muy emotivos.

Uno de ellos se dio cuando el salteño pudo ver un video que mostraba las reacciones de la gente cuando lo coronaron como el vencedor de la exitosa edición del 2022. Sentado en el estudio, rodeado por todos los otros exparticipantes del programa que lo llenaron de elogios, Marcos vio las imágenes del público de todo el país y aunque empezó con cara de sorpresa y risas, no pudiendo creer lo que generaba su figura y su victoria, terminó quebrado y muy emocionado cuando en el final del video se veía a un chico llorando de alegría por él.

"No lo puedo creer, siento, como decía ayer, ¿cómo puede ser que llegue tanto amor de la gente?, ese comportamiento que tienen conmigo, me abrazan, me dan besos. Siento como si estuviese en un sueño, siento muchas ganas de devolver algo, un poquito de todo el amor que me hicieron llegar, siento que estoy en deuda con toda esa gente", dijo muy emocionado, y repitió un latiguillo que dice cada vez que todos le resaltan su conducta ejemplar: "No siento que soy un ejemplo".

El martes, en la gala, dijo que parte del dinero del premio que se ganó (casi 20 millones de pesos en bruto, aunque habrá que descontarle los impuestos), Marcos ya aclaró que parte de la plata la va a destinar a ayudar a los chicos que viven en la calle en su provincia.