Claudio "Chiqui" Tapia cumple seis años al frente de la AFA

"Hace 6 años, junto a mi primer Comité Ejecutivo, asumíamos orgullosamente la conducción de nuestra querida Asociación del Fútbol Argentino, que se encontraba en una situación económica e institucional preocupante", así comienza la carta publicada por la cuenta oficial de la AFA que fue redactada por Claudio "Chiqui" Tapia al cumplirse un nuevo aniversario de su llegada a la presidencia. Haciendo un paralelismo entre el antes y el después, el mandamás reconoció el trabajo que se viene haciendo en cada uno de los sectores que están a su cargo y proyectó con un camino al que le queda "mucho por recorrer.

Luego del halago recibido por parte del presidente de CONMEBOL, Alejandro Domínguez, que aseguró que Tapia es "el mejor dirigente del Mundo", el líder del fútbol argentino recordó lo hecho hasta acá institucional y deportivamente hablando. Sin dudas, esto último es lo que ha generado mayor repercusión en el último tiempo gracias a los tres campeonatos obtenidos por la Selección Mayor con Lionel Messi a la cabeza. "En estos 6 años también llegaron los resultados. Campeones de Copa América, de la Finalísima y de la tan ansiada Copa del Mundo con la selección mayor masculina. Clasificación a dos mundiales consecutivos con la selección mayor femenina. Subcampeones del Mundo en futsal y compitiendo en primer nivel de fútbol playa. Todo ello sumado a que nuestras selecciones juveniles son un espejo de trabajo y talento para el resto del mundo", expresó en medio de la carta.

También hubo espacio para demostrar gratitud y devolver la confianza. "Prefiero simplemente agradecer, a los dirigentes que me acompañaron y me acompañan, a los empleados de la Casa, a las y los jugadores que visten nuestra camiseta, a los cuerpos técnicos, y a todo el pueblo argentino que acompaña este proceso demostrando un amor genuino por nuestros colores", aseveró el ex presidente de Barracas Central.