Fotos: escrachan a una exparticipante de Gran Hermano a los besos con su cuñado

Martina Stewart Usher tuvo un paso rápido por Gran Hermano 2022 y con escándalo incluido por las falsas acusaciones de maltrato hacia los alumnos a los que les daba clases de gimnasia en un colegio. Mientras disfruta de sus 15 minutos de fama y forma parte de algunas galas del reality de Telefe, la joven fue noticia porque se supo que había iniciado una relación con el hermano de su exnovio. Pese al escándalo familiar que desató el blanqueo, la joven no se esconde y ahora salieron a la luz fotos a los besos con el hermano infiel.

“Las pruebas del romance de Martina Stewart Usher con su cuñado Uriel de Martini”, escribió en sus historias de Instagram el periodista Juan Etchegoyen al publicar un par de fotos en las que se los ve a los besos en un bar. Pero la felicidad de la pareja esconde un drama que se desató hace apenas unos días, cuando quien era el novio de la profesora de gimnasia se enteró que ella lo engañaba con su hermano.

Rafael De Martini, exnovio de Martina, la descubrió besándose en su propia casa con su hermano, Uriel. “Me contaron lo que sucedió cuando Rafael vio a Martina dándole un beso a su hermano. Las palabras que me dicen son ‘griterío total’ y ‘furia desencajada’”, contó el periodista. Y agregó: “La frase que me daban hoy, que le habría dicho Rafael a Uriel sería ‘te cagaste en la familia, eras mi hermano y ahora sos mi enemigo’, todo en un clima hostil e incómodo”.

“Los vecinos se preocuparon al escuchar tanto grito, Rafael fue a pedirle explicaciones a su hermano sobre todo y luego también a Martina”, agregó el periodista. “Ella estaba saliendo con un muchacho, conoció al hermano, y pasaron cosas”, dijo Etchegoyen. Luego, agregó: “La historia que estoy contando tiene una celebridad involucrada y es Martina Stewart, la ex Gran Hermano, ella está saliendo con Uriel De Martini y su ex es Rafael De Martini”.

De acuerdo a la información de Etchegoyen, Rafael descubrió la traición dentro de su propia casa, gracias a alas cámaras de vigilancia. Mientras él se encontraba en una de las piezas de la vivienda, Martina y Uriel se besaban en la cocina: “Rafael está devastado, lo peor de todo es que se enteró de esto por las cámaras de su casa, los vio chapando a su novia con su hermano en la cocina mientras él se encontraba en su habitación”.

Este no es el primer escándalo en el que la hermanita está involucrada. Antes de entrar a "Gran Hermano", en octubre, algunas frases que dijo en su presentación en el reality generaron revuelo: “A mí personalmente me atraen los chicos, las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito. Es rari... para analizar”, dijo, y le llovieron las críticas. En parte por esa postura suya, apenas estuvo en placa fue eliminada por la gente.

Luego sumó voces en contra cuando en una entrevista dio su opinión sobre Florencia de la V: “Es un hombre al que le gustan los hombres. Supongo que nació hombre y después se hizo mujer, pero si ella se considera mujer, listo, es una mujer”, dijo Martina. “¿La tratarías de mujer?”, le repreguntaron, y la joven contestó: “Sí, qué le voy a decir. ¿Carlos? Se llama Florencia”.