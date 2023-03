Kicillof entregó viviendas en Labardén e inauguró un frigorífico

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes un acto de entrega de viviendas en la localidad de Labardén, distrito de General Guido, donde además participó de la inauguración de un frigorífico municipal.

Junto al intendente local, Carlos Rocha; el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Santiago Maggiotti; y su par bonaerense de Hábitat y Desarrollo Urbano, Agustín Simone, el titular del Ejecutivo provincial aprovechó para criticar a las gestiones de Macri y Vidal.

Kicillof entrega una de las viviendas en la localidad de Labardén.

“Como tantas otras obras que habían dejado paralizadas, estas viviendas se habían comenzado a construir en octubre de 2019 y fueron interrumpidas de forma inmediata un mes después”, recordó el mandatario, algo similar a lo ocurrido en Coronel Vidal, donde en diciembre pasado se inauguró el final de obra de más de 100 nuevos hogares que la administración de Mauricio Macri dejó frenados.

Después de eso, Kicillof no se quedó ahí y añadió: “Además no habían pagado un solo peso, dejando no solo las tareas inconclusas sino deudas con la empresa constructora que hubo que renegociar”, describió.

En relación al déficit de hábitat, el gobernador reconoció que “el acceso a la vivienda es un problema que aqueja tanto al conurbano como al interior de la provincia” y en ese sentido resaltó la importancia “de la presencia del Estado para garantizar un derecho fundamental de todos y todas las bonaerense”.

Inversión en Guido de $39 millones

A partir de una inversión de $39 millones, las 14 viviendas fueron construidas en distintas zonas de Labardén a través del Plan Solidaridad.

Cada una cuenta con 55 metros cuadrados y dos habitaciones, en tanto que cada familia propietaria recibió una biblioteca del Instituto Cultural y, de parte del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), un kit de huertas domiciliarias y árboles nativos con el objetivo también de promocionar y difundir el cuidado de la flora autóctona.

A su turno el ministro Simone subrayó que se cumple “con la instrucción de reactivar y finalizar todas las obras de vivienda que estaban paralizadas” y en consecuencia afirmó: “Junto con la Nación, tenemos más de 80 casas en construcción en General Guido porque sabemos que estas obras generan además trabajo y más oportunidades para todos y todas”, agregó.

Inauguración del frigorífico municipal

A continuación, el gobernador encabezó la puesta en funcionamiento del frigorífico municipal de Labardén, acompañado por el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.

El proyecto contó con financiación del programa Frigoríficos Provincia en Marcha a partir de una inversión de $7 millones, que busca facilitar el acceso a una faena segura y evitar recorridos de más de 100 km hasta los frigoríficos más cercanos.

La localidad de Labardén ya cuenta con un frigorífico para faena.

“Este nuevo frigorífico significa puestos de trabajo para el distrito y también la posibilidad para los productores de la región de contar con un lugar de faena cercano, lo que permite acortar la cadena, reducir costos de traslado y llegar al consumidor con alimentos de calidad a un menor precio”, destacó Rodríguez al respecto.

“Me llena de orgullo no sólo el hecho de haber sido el primer gobernador en visitar Labardén, sino el primero que viene para entregar viviendas y presentar obras que mejoran la calidad de vida de los vecinos y vecinas”, concluyó Kicillof.