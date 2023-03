Murió una beba de tres meses en la puerta de la Casa Rosada que vivía en la calle con su familia

Apenas unas horas después de que se divulgaran los últimos índices de pobreza en el país, situación que alcanza a más de 18 millones de personas, una beba de tres meses, que estaba en situación de calle y vivía con sus padres en Plaza de Mayo, murió en la puerta de la Casa Rosada. Los efectivos de la Policía Federal Argentina la encontraron este viernes a la madrugada después de ser alertados por los padres de la pequeña.

En medio de la noche, la beba fue encontrada acostada en el cochecito y no se observaron signos de violencia. Tras el pedido de ayuda desesperados de los padres al ver que no reaccionaba cuando buscaron despertarla, los policías alertaron al SAME y al llegar la ambulancia a la intersección de Avenida Hipólito Yrigoyen y Avenida Paseo Colón, los médicos constataron que ya había fallecido.

En la causa interviene la Fiscalía Criminal y Correccional N° 10.

La pobreza ascendió hasta el 39,2% en el segundo semestre del 2022, de acuerdo con el INDEC. El panorama es aún peor si se observa lo que sucedió en el caso de los niños de hasta 14 años, donde la pobreza llegó al 54,2%. Son más de 5,5 millones de niños que no alcanzan el umbral de los ingresos necesarios para satisfacer la canasta básica alimentaria, sumado a la compra de bienes y servicios considerados esenciales para sobrevivir, como el acceso a vestimenta, transporte, educación y la salud.