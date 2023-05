Tragedia: le dio la mamadera a su hijo, se acostó a dormir y lo encontró muerto

La justicia de Córdoba investiga la muerte de un nene de tres años durante la madrugada del martes en una vivienda ubicada en el barrio Ciudad Evita de la capital cordobesa. El caso fue caratulado como etiología dudosa y se intenta determinar si el pequeño murió por broncoaspiración mientras dormía.

Según relató el padre de la víctima, de 28 años, el lunes por la noche decidió darle la mamadera a su hijo antes de acostarlo a dormir. Luego lo dejó en la habitación y se fue a la suya a descansar. Pero al día siguiente todo se transformaría en lna pesadilla.

Antes de irse a trabajar, el martes por la mañana, el hombre fue a ver cómo estaba su hijo, pero el nene no reaccionaba. Ante esa situación, el padre le avisó a su pareja y en medio de la desesperante situación llevaron enseguida a su hijo a un centro de salud del barrio con la esperanza de que pudieran reanimarlo. Pero los médicos constataron que el pequeño no tenía signos vitales y no lograron salvarle la vida.

Los profesionales dieron aviso a las autoridades de la provincia y a la fiscalía de turno, lo que señala el protocolo para este tipo de casos.

A partir de esa denuncia empezó la investigación del caso, caratulada como muerte “de etología dudosa”. Los investigadores esperan los resultados de la autopsia para confirmar qué fue lo que pasó, aunque la principal hipótesis que manejan es que el menor pudo haber muerto por broncoaspiración.