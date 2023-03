“No están en modo campaña, viven en modo campaña”: las críticas de los legisladores marplatenses a Kicillof

Tras casi tres horas de discurso en el marco de la apertura de sesiones legislativas, referentes marplatenses de Juntos salieron a cuestionar las principales expresiones del gobernador Axel Kicillof. “No están en modo campaña, viven en modo campaña”, apuntó el diputado Maximiliano Abad, quien fue acompañado en los reclamos por los senadores Alejandro Rabinovich y Ariel Bordaisco.

“Las mejoras sustentables en educación no se alcanzan solo con la construcción de algunos edificios escolares o con regalar viajes de egresados. Hay que debatir una reforma profunda”, planteó Abad, presidente del bloque de Juntos en Diputados. “El dilema no es entre derechos y la derecha. El dilema es entre narcotráfico y vida; comer o no comer; tener salud o no; escuelas abiertas y escuelas cerradas; más impuestos o menos impuestos; servidores públicos o los que se sirven de lo público”, sostuvo, en referencia a una frase planteada por el gobernador.

“Kicillof se refirió a nuevas camas de terapia intensiva. Hoy conseguir un turno y ser atendido en un hospital de la Provincia es una odisea. Hay que discutir el sistema de salud de la Provincia en serio para que el personal médico tenga los insumos y salarios que se merecen. Nuevamente confunde lo institucional con lo partidario. El gobernador tiene que comprender que debe gobernar y hablar para todos los bonaerenses. No es un acto partidario, es una Asamblea Legislativa”, agregó el dirigente radical. Finalmente, planteó que “el gobernador utilizó más veces la palabra “elecciones” que la palabra “educación”. No están en modo gobierno, viven en modo campaña”.

La salud provincial también uno de los ejes apuntados por Alejandro Rabinovich. “Usan la provincialización de un hospital como lanzamiento de campaña en vez de resolver los problemas estructurales del HIGA, que centraliza la atención aguda de al menos 15 partidos. En el HIGA no hay alcohol ni agua caliente para bañarse, los médicos no tienen equipos ni insumos básicos, las camas están sostenidas con ladrillos y no tienen gas hace cuatro meses”, planteó el hombre del Pro, quien preside el bloque de Juntos en el Senado.

Rabinovich denunció que no se permitió el paso de referentes de Juntos. Manes, Santilli y Valenzuela siguieron el discurso por tv.

A su vez, denunció que no se permitió el acceso al Recinto de dirigentes de la oposición como Facundo Manes, Diego Santilli y Diego Valenzuela, quienes debieron seguir el evento desde el despacho de Abad. “Otra vez la actitud prepotente y autocrática del gobernador Kicillof. No tienen lugar los intendentes ni los referentes de Juntos en la ceremonia de Apertura de Sesiones. La imagen de la transmisión es solo para ellos y en la foto aparecen solos. Nuevamente se endurecen”.

El radical Ariel Bordaisco también se sumó a la catarata de críticas opositoras. “El discurso del gobernador fue nuevamente de espaldas a los bonaerenses. Se dedicó a hablarle a la política. Ninguna autocrítica ante una Provincia colapsada institucionalmente, insegura, degradada y sin rumbo claro. El año pasado el camino era el 6x6, pero se ve que lo abandonó”.

“Y para nuestra ciudad?: Ni una palabra sobre la ruta 2, que nos trae el 90% de los turistas. Y del HIGA que no tiene gas? Tampoco, nada. Con 4 horas de discurso sin decir el gobernador ratificó que no nos va a ayudar a pensar en grande Mar del Plata”, finalizó.

En tanto, desde el Concejo Deliberante también se añadieron voces en la misma línea. En este caso, la presidente del bloque radical, Marianela Romero, se focalizó en la situación del Higa. “Es preocupante que afirme con total seguridad que tenemos un sistema de salud a la altura de lo que necesita la gente. Es cínico que diga que, pasada la pandemia, siguen `priorizando las inversiones y la integración del sistema sanitario`”, esgrimió..

“No existe discurso que tape la realidad. La realidad habla por sí sola, la pandemia finalizó y la salud dejó de ser una prioridad. En Mar del Plata, solo basta con mirar el estado del HIGA para conocer verdaderamente las condiciones en las que se encuentra el sistema de salud público. Falta de gas e iluminación, pisos cerrados, estado edilicio deplorable, sin insumos, trabajadores en precariedad absoluta y escasez de personal”, finalizó.