Vecinos de la Vieja Terminal tiraron basura frente a un maxikiosco: denuncian que es un "búnker de droga"

Vecinos de la vieja Terminal decidieron realizar un particular “escrache” en la noche del martes y llenaron de basura la cuadra donde se encuentra un maxikiosco que viene siendo blanco de denuncias por supuesta venta de estupefacientes.

Graciela, una de las manifestantes que formó parte de la protesta, explicó a 0223 que la acción se vio motivada por la falta de respuestas que se acusa por parte de las autoridades municipales y judiciales frente al reclamo que se extiende desde hace casi un año.

“Este bunker es muy evidente. En un momento lo clausuraron, al otro dia le pegaron un papel encima y lo volvieron a abrir. Si tenemos todas las pruebas con fotos y videos, las presentamos, y no vienen, ¿qué esta pasando? O no quieren, no pueden o no saben, y la verdad que cualquiera de las tres opciones no nos sirve. Hay que hacer algo”, insistió.

Para Graciela, el escrache de las últimas horas sobre el local que está en la calle Gascón al 1800 fue “realmente significativo y dio cuenta del hartazgo que tiene el barrio”. “No nos gusta andar haciendo estas cosas pero tampoco tenemos respuesta de las autoridades”, reiteró.

La mujer aseguró que en la noche de este miércoles se volverá a repetir la modalidad de protesta y remarcó que “se seguirá haciendo hasta que alguien se haga cargo” de la problemática que denuncia la comunidad. “Nos están tomando el pelo”, lamentó.

Fuentes judiciales consultadas por este medio aclararon que hay una investigación al respecto en donde se ven involucradas personas trans. “En los días previos a coordinar el allanamiento, el kiosco ya estaba clausurado”, explicaron, e indicaron que por estas horas verifican las nuevas denuncias que se radicaron en los últimos días.

Graciela, además, se mostró preocupación por el avance de la venta de droga en la zona y dijo que la problemática se profundizó en el transcurso de los últimos tres años. “No sé a quién le conviene un barrio sumergido en el narcomenudeo pero a nosotros claramente no nos gusta esto y vamos a insistir para que se erradique el problema de alguna manera”, garantizó.