El increíble regalo que le hizo Rusherking a la China Suárez por su cumpleaños

La China Suárez cumple este jueves 31 años y su actual novio, Rusherking, la sorprendió con un increíble y lujoso regalo. Según compartió la representante artística del cantante, la actriz recibió un auto descapotable con un moño rosa en su capó.

“¡Feliz cumple Chinita, te amamos!”, dice el video de Instagram en el que se la ve a la ex Casi Ángeles con una gran alegría arriba de un Volkswagen New Beetle, modelo 2006 y de color negro. En su interior, la acompañaron su hija Rufina Cabré, y su pareja.

De acuerdo a un sitio de compra y venta online, un modelo similar del vehículo que manejó la actriz tiene un valor que oscila los 20 mil dólares. Según la cotización del dólar blue al día de hoy, tendría un precio aproximado de 7 millones 500 mil pesos.

La China Suárez y Rusherking mantienen una relación de noviazgo desde hace casi un año y desde ese entonces se los ve muy felices a ambos.

“Nunca voy a dejar de agradecerle a la vida por haberte conocido. No me di cuenta de lo rota que estaba hasta que me abrazaste. Gracias por el amor que me das, a mí y a lo más importante que tengo, que son mis hijitos. Te amo”, escribió la actriz en una publicación de Instagram hace unos días.