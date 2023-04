Video: Cubero disparó contra Nicole Neumann y dijo que su hija ya ni habla con su mamá

La guerra mediática entre Fabián Cubero y Nicole Neumann sigue. Aunque la modelo dijo este jueves que se "inventa mucho" respecto a la relación que tiene con su hija mayor, Indiana, quien en diciembre decidió irse a vivir con su papá y su pareja, Mica Viciconte, el exfutbolista marplatense volvió a hablar este viernes y en nota con "Socios del Espectáculo", con motivo del primer cumpleaños de Luca, dijo que la adolescente de 14 años ya no tiene ni diálogo con su madre.

Cubero dijo que la situación entre su ex y su hija “es una realidad que está pasando” y que “se está tratando en el Juzgado, donde se tienen que tratar estos temas”. "Con Nicole no tenemos diálogo. Indiana tampoco", reveló el exfutbolista, a quien Nicole acusó indirectamente de no cuidar a sus hijas al exponer el tema en los medios.

“Yo no dije nada malo, solo que Indiana está viviendo conmigo desde diciembre, aparte ya se sabe por la prensa. ¿A ustedes les parece que una nena se va a ir de una casa porque no come verdura o porque no quiere carne? Escuché comentarios de que en mi casa no se le ponen límites a las nenas, pero no los tomo en serio, la realidad es otra y no viene al caso hablar de este tema porque hay nenas en el medio”, dijo Cubero.

Luego, le tiró un palo más a su exesposa, al mencionar la manera en que se maneja su familia, a diferencia de Nicole, quien tuvo una relación muy tirante con su madre durante años y conoció a su padre, que vive en Alemania, cuando ya era una adolescente. "Yo vengo de una familia muy unida y siempre me gustó eso, no todas las experiencias son las mismas, yo siempre voy a colaborar para que tenga buena relación con la madre, con los tíos, con todos. Hoy el deseo de mi hija es otro y como padre a voy a respetar porque tiene 14 años y está bastante grande como para tomar decisiones", comentó.

"No tengo ganas de debatir el tema, es lo que esta pasando y se está hablando en el Juzgado que es donde se tienen que tratar los temas. Estoy intentando que ese vínculo vuelva a la normalidad, pero es un tema que lo tiene que ir resolviendo Indiana con su psicóloga y con la mamá”, remarcó Cubero. "A veces los chicos llegan a una edad en la que toman decisiones, pero no voy a generarle una presión a la nena”, explicó.

"Indi está muy bien. Obviamente ella es una chica inteligente y siempre estamos tratando, colaborando con ella para que se sienta cómoda, para que se sienta feliz, para que trate de tener un buen vínculo con su mamá, con su familia, con nosotros, con sus hermanas, como así lo tiene”, dijo el Poroto. "Hay cosas que uno no se imagina, pero después pasan cosas y uno tiene que estar apoyando a sus hijos que, en mi caso, es lo que más quiero en este mundo", finalizó Fabián Cubero, hablando a fondo de la actual relación de su hija con Nicole Neumann.

Además, el exdeportista se refirió a cómo es la relación de sus hijas con su actual pareja. “No pasa por ser mas divertido o no con ella (por Indiana), sino por generar un buen vínculo. Desde que se me junté con Mica, ese vínculo está intacto con mis tres nenas”, argumentó el exdeportista.

Nicole dice que se "inventa mucho"

Este jueves, Nicole Neumann habló muy poco sobre su relación con Indiana, y dijo que “inventan mucho”. La modelo, que vive a pleno su romance con el piloto Manu Urcera, en medio de los preparativos por el casamiento, al que no se sabe si irá su hija mayor, no quiere exponer el tema en los medios pese a lo que dice su exmarido y al vínculo que ya no tiene con su hija desde hace casi cuatro meses.

“Son temas delicados y ya hace rato yo tomé esta postura (de no dar declaraciones). Yo no tengo necesidad de aclarar nada”, había dicho hace unos días . Ante una nueva consulta de la prensa, la modelo se enojó. “Ya les dije que de mis hijas no voy a hablar para protegerlas, cuidarlas. Se dicen un montón de cosas, muchas mentiras. Inventan mucho”, expresó con indignación.