La abogada de Indiana disparó contra Nicole: "Hay siete horas de maltratos grabadas, es una madre agresiva"

La bomba la tiró el lunes Marcela Tauro, quien anunció que había una denuncia de Indiana Cubero a su madre, Nicole Neumann, que investiga la justicia desde hace varios meses. La hija mayor de la modelo y Fabián Cubero la denunció por maltratos psicológicos, y así se blanqueaba por qué la adolescente se había ido a vivir a fines del año pasado con su padre y Mica Viciconte, y ya no tenía trato con Nicole, con la que ni siquiera habla.

Este martes por la mañana habló en “A la Barbarossa” la abogada de Cubero y su hija mayor, Lidia Rosenstein, y afirmó que “hay agresiones terribles de Nicole a su hija” registradas y presentadas en el Juzgado Número 2 de San Isidro, a cargo de la jueza Celina Cendra. La abogada habló de violencia psicológica y no física y afirmó que “en este momento la nena no quiere hablar con la mamá”.

“Indiana fue agredida, vapuleada, maltratada. Cuando Indiana sentía lo que estaba viviendo como algo realmente terrible, le pidió a su papá irse a vivir con él. La niña muy hábilmente grabó a su mamá para poder demostrarle a su papá el maltrato. La mamá le quitó el teléfono, lo que no sabía es que el teléfono seguía grabando. Hay situaciones en las que se escucha a un tercero decir cosas que no son agradables. Cuando el padre lo escucha, lo que se hizo fue una protección”, explicó la letrada. "Nunca hablé de violencia física, el expediente está basado en violencia psicológica, ese tipo de violencia la nena la seguía internalizando como natural”, agregó.

La última foto de Nicole con su hija mayor, en vísperas del Día de la Madre del 2022.

En el caso la letrada presentó una grabación de varias horas en la que se escuchan los maltratos y las frases hirientes que Nicole le habría dicho a su hija durante un viaje, en el que le sacó el celular pero quedó grabando lo que se hablaba en el interior de un vehículo. La abogada dijo que la jueza que tramita la causa no le aceptó la grabación, pero sí el escrito de la desgrabación en el que figuran esas frases.

“Fueron desgrabados por un perito. Hay 64 páginas de desgrabación. Es una mamá muy agresiva. Tiene un narcisismo tan grande que no entiende que alguien se le pueda oponer. Hay insultos y hay agresiones terribles. No la escucha, ella es la víctima siempre. A Indiana la citaron y la escucharon. Por eso la nena no sale del país con la madre. La mamá tenía esperanza que volviera, pero ella no quiere tener contacto directo con su mamá. No tienen una comunicación adecuada. La relación con sus hermanas es muy buena”, finalizó.

“En millones de hogares lo que ocurre es que si el padre incurre en algún tipo de violencia, lo sacan inmediatamente del hogar, pero cuando se trata de la mamá, los juzgados no actúan igual“, se quejó.

Indiana vive junto a su padre a y a Mica Viciconte, y pasó sus vacaciones den Mardel.

La abogada contó que cuando Indiana fue con dos amigas a buscar sus cosas a la casa de Nicole “la mamá se sorprendió y después mandó un mensaje donde se quejó porque la hija se llevó hasta los retratos, desde diciembre no podía sacar sus pertenencias. Indiana no quiere tener contacto directo con su mamá”.

“Cubero es un papá muy padrazo y las tres niñas con Luca se llevan muy bien”, dijo la abogada sobre la relación del marplatense con sus otras dos hijas con Nicole y el bebé que tuvo con Mica Viciconte.