Estalló la guerra: Cubero contó por qué hace 4 meses que su hija no ve a Nicole Neumann

Fabián Cubero y Mica Viciconte pasaron las Fiestas en Mar del Plata, junto a sus familias y a su hijo Luca, quien además conoció las playas de la ciudad de sus padres y se metió por primera vez al mar, todo registrado y subido a las rede sociales en las que los marplatenses tienen millones de seguidores. A su lado siempre estuvo Indiana, su hermana mayor. Hasta allí, que la adolescente decidiera pasar Fin de Año con su papá y no con su madre, Nicole Neumann, no parecía extraño. Pero las semanas pasaron, los viajes de la modelo con su pareja, Manu Urcera, tampoco tuvieron a Indiana como integrante. Y los rumores se convirtieron en un tema en los medios, aunque nadie los terminó de blanquear. Hasta ahora.

Cubero le dio una entrevista a la revista Pronto y no solo contó las diferencias que tiene Indiana con su madre, sino que aclaró que hace cuatro meses que no la ve y que no tiene trato con ella desde antes de la Navidad. "Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá, porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo”, dijo Cubero.

“Hace un tiempo ya que no ve a la mamá y será un tema que definirá ‘Indi’ y ella misma verá qué quiere de acá en adelante. La veo contenta y obviamente que si le pasa algo, a mí no me lo demuestra. Ella está bien, contenta y se la ve todo el día sonriente. Disfruta de estar con su hermano, conmigo y se lleva muy bien con Mica. Hace varios meses que no ve a la mamá y hasta ahora, no tuvo momentos en los que la vimos decaída o triste”, manifestó el deportista marplatense.

Indiana pasó la Navidad con su padre y Mica en Mar del Plata.

Además, detalló que la adolescente, de 14 años, tiene contención profesional: “Si bien está bien, está yendo a una psicóloga y ahí tiene su espacio de diálogo con una profesional. Igual no arrancó a raíz de este tema. Siempre fue a terapia, hace muchos años ya”. “La apoyo y también me gustaría que tenga una historia familiar linda, como la que tuve yo con mi familia. A Indiana la veo contenta, está viviendo conmigo y la apoyo en sus decisiones pero me gustaría que tenga una historia linda con toda la familia”, comentó.

Hasta ahora, cuando a Nicole le preguntaron varias veces por el tema, ya que en las redes sociales subía fotos de cada viaje con su novio y sus otras dos hijas, Allegra y Sienna, que la acompañan compinches a las carreras por el interior del país en las que Urcera es protagonista, la modelo habló de la fobia que tiene Indiana a los aviones, lo que explicaría por qué no fue con ellos a Europa de vacaciones en enero y prefirió pasar el verano en las playas marplatenses.

Nicole, con su novio y sus hijas menores, en las Fiestas.

"Ella debía materias, tiene fobia al avión, es adolescente. Yo pasé por eso, en su momento estuve como casi dos años que no quería viajar al exterior. La entiendo perfectamente, la fobia es muy fea”, dijo en una nota con "Socios del Espectáculo". Pero eso fue en enero, y nunca más se la vio junto a su hija mayor, que no estuvo en el compromiso de Nicole con su novio, y nadie sabe si estará en el casamiento de su mamá o si volverá a vivir con ella.

Los problemas de convivencia entre la adolescente y su madre tendrían como uno de los motivos principales la mala relación de la chica con Urcera, y también un enojo porque Nicole suele tratar mal a Viciconte en los medios y su hija ya le recriminó varias veces que prefiere que mantenga un buen vínculo con la nueva pareja de su papá, con quien tiene una excelente relación que se afianzó con la llegada de su hermanito Luca.