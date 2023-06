Bomba: Nicole Neumann tiene una denuncia de su hija Indiana por maltrato

Desde que decidió a fin del año pasado irse a vivir con su papá, Fabián Cubero, y con Mica Viciconte, la relación entre Indiana y Nicole Neumann se rompió. Nunca más se las vio juntas, no hay fotos en sus redes compartiendo tiempo, la chica no participa de los viajes de su madre con sus dos hermanitas y no se hablan. Semejante distancia alimentó rumores desde hace meses, pero recién este lunes se supo cuál era el conflicto detrás del enojo de Indiana con su madre.

Aunque la modelo negó rotundamente la versión de una pelea, hoy trascendió que su hija mayor la habría denunciado por malos tratos hace ocho meses, cuando decidió irse con su padre y pasar sus vacaciones con la familia de Cubero y de Mica en mar del Plata, lejos de Nicole, a quien nunca más volvió a ver. En "Intrusos", Marcela Tauro reveló: “Ahora nos enteramos de que no se trataría solo de una discusión, sino que se habría presentado una denuncia en el Juzgado Nº 2 de familia de Tigre. Y que la causa la lleva adelante la Doctora Celina Sendra. Indiana habría denunciado a su mamá por maltrato”, aseguró.

Además, señaló que la adolescente habría presentado una grabación de muchas horas para sustentar su denuncia, que sería por violencia física y psicológica, y en la que habría más implicados. “En el medio de la pelea, denuncia y demás, se hablan por WhatsApp y Telegram porque en el último queda borrado. Pasa del amor al odio. Nicole le dice ‘Este año cumplís 15, ¿qué querés que hagamos?’. Y como la chica no le contesta porque no quiere tener trato con la madre, la empieza a hostigar”, dijo Tauro.

Nicole hizo varios viajes con Manu Urcera, Allegra y Sienna, pero sin Indiana.

La periodista también relató un fuerte episodio que se dio hace unos días en la puerta del colegio al que asiste Indiana: “Fue un escándalo y había muchas personas viendo todo. Las nenas van al Colegio de Todos los Santos en Villa Adelina. Se le aparece Nicole y a Indiana le agarra una crisis de nervios. Yo creo que fue a verla para componer, pero tuvo que intervenir la directora del colegio porque a la nena le agarró un ataque de nervios. No se quería ir con ella, no rindió la materia que tenía que rendir y faltó tres días porque tenía pánico de que le pasara lo mismo”, aseguró.

Tauro señaló que la denuncia tendría ocho meses, pero que ahora habría salido a la luz por tratarse del proceso de revinculación. “Me ponen que hace ocho meses la nena estaba pidiendo retirar las cosas de su casa materna y que recién la jueza le dio cinco días hace poco. Y fue a la casa de Nicole con dos compañeritas de colegio. La habría llevado Cubero pero no entró. Nicole fue la saludó y le empezó a hacer reproches de por qué se iba con ellos. Hay frases muy fuertes en todo el expediente. Una de las frases de la nena fue ‘ellos me dan amor’”, reveló.

Cubero junto a su pareja y sus tres hijas comparten tiempo y salidas.

Maite Peñoñori, otra de las panelistas del ciclo, sumó: “El 16 de junio, Nicole e Indiana habían sido convocadas al juzgado porque la jueza ordenaría una revinculación. Nicole fue, pero la nena no y estuvo el pedido de que comenzaran una terapia. En el entorno de Nicole dicen que ella se baja de Los 8 escalones justamente porque sabía de la denuncia y quería correrse del ojo mediático”.

Mica Viciconte habló del tema, pero no quiso aclarar lo que pasó entre Indiana y su madre: "Está todo judicializado, por respeto y por cuidar a algunas personas yo prefiero no hablar. El tiempo acomoda las cosas, lo que pasa en una familia y es delicado se tiene que hablar puertas adentro. Fabián se encarga de todo con los abogados y en la Justicia, donde se tienen que resolver estos temas", dijo la marplatense.