Los restos del gliptodonte podrían quedar exhibidos en las cocheras subterráneas de Plaza España

Las tareas para recuperar los restos de un gliptodonte que fueron hallados accidentalmente durante unas excavaciones en Plaza España, mostraron un avance importante a lo largo de esta semana y queda muy poco para que los paleontólogos terminen de descubrir el valioso patrimonio histórico situado a 2,5 metros por debajo de la superficie.

En el equipo de paleontología del museo municipal Lorenzo Scaglia estiman que ya lograron cumplir con un 70 por ciento del plan de trabajo que demanda este tipo de procesos de recuperación, por lo que en el transcurso de la próxima semana ya se podrían apreciar las características del descubrimiento en toda - o casi toda - su dimensión. “Se avanzó bastante en estos días. Ya colocamos yeso preventivo para cuidar los restos durante el fin de semana y retomar las tareas el lunes”, confirmaron, a 0223.

Lo que ya se sabe, al menos, es que los restos tienen una edad aproximada de 20 mil años y que se corresponden con el ejemplar de un gliptodonte, un animal típico de Sudamérica que se originó y evolucionó en aislación geográfica durante millones de años, lo que lo convirtió en un “verdadero tanque de guerra prehistórico”, según han graficado especialistas.

La próxima semana se tendrá un mayor grado de certeza con respecto al estado de preservación de los restos hallados. Foto: prensa MGP.

Los fósiles se encontraron sorpresivamente en la mañana del jueves 22 de marzo, mientras avanzaba la última etapa de las excavaciones que se realizan hace meses para poder comenzar con la construcción de un estacionamiento subterráneo en Plaza España.

Mientras las obras de excavación continúan y los paleontólogos ultiman el proceso de recuperación, ya se barajan algunas alternativas para definir el destino de estos restos. Si bien todavía no hay nada cierto, una propuesta que no se descarta es la de dejar el gliptodonte en el lugar del hallazgo para que forme parte y se luzca dentro de la estructura arquitectónica de las futuras cocheras.

“Es algo que se analiza pero ahora estamos esperando a que se terminen de extraer los restos. Aún no tenemos un panorama claro porque no sabemos exactamente en qué condiciones están los fósiles y si efectivamente se podrían trasladar a un sector donde no haya tanta humedad para que se conserven en una de las cocheras”, comentó uno de los concesionarios involucrados en el proyecto, ante la consulta de este medio.

Otro de los empresarios del sector consultados se mostró más cauto y aclaró que "no hay nada hablado con las secretarías de Cultura y de Obras y Planeamiento Urbano ni con las autoridades del Ente Municipal de Turismo". "Es una posibilidad, sí, como concesionarios siempre estamos abiertos a propuestas pero no podemos decir que es una idea firme por el momento", remarcó.

El antecedente

La postal de los restos del dinosaurio herbívoro que se encontró durante la construcción de una bodega de vinos en Neuquén. Foto: familiaschroeder.

La propuesta es muy novedosa aunque ya hay muestras similares en otras partes del país. Para encontrar uno de esos ejemplos hay que viajar a Neuquén, donde la familia Schroeder tiene una reconocida bodega de vinos. En los inicios de aquella construcción, se hallaron restos fósiles de un dinosaurio herbívoro de 75 millones de años de antigüedad.

Los investigadores y paleontólogos le dieron a esta nueva especie el nombre de Panamericansaurus Schroederi, en reconocimiento a la familia y al apoyo durante las tareas de extracción. Y en el lugar donde fueron descubiertos estos restos fósiles se decidió construir una cava especial para conservarlos intactos, en su estado natural, y así mostrarlos tal como fueron encontrados. Este sorprendente hallazgo fue lo que también llevó a la familia Schroeder a bautizar como “Saurus” a su primera línea de vinos y a su restaurant.

En el lugar donde fueron descubiertos estos restos fósiles se decidió construir una cava especial para conservarlos. Foto: familiaschroeder.

El estacionamiento subterráneo

Según las proyecciones iniciales, la plaza de estacionamiento en Plaza España se podría ampliar para 150 vehículos de vecinos y turistas. Como precisamente está pensado para no interferir con las visuales de la plaza ni el museo municipal Lorenzo Scaglia, las cocheras van a contar con rampas y escaleras de acceso directo al paseo costanero.

La construcción del estacionamiento subterráneo viene a coronar el final de un ambicioso proyecto de remodelación del tradicional paseo costero, cuya ejecución se plasmó en diferentes etapas a partir del 2015. Entre 2016 y 2018, se ejecutó la primera etapa que contempló la demolición del balneario 1 y otras intervenciones en el museo. Y a partir del 2020 se dio inicio al segundo tramo que puso el foco en un plan de renovación de espacios verdes para favorecer la vinculación con el sector de playa, liberando aún más las vistas al mar. Allí también se construyeron bicisendas y ciclovías sobre la Plaza.