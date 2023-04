MDQ 06 no pudo aprovechar la localía e igualó con Lanús

Una vez más, MDQ 06 Hockey Club tuvo un partido donde debía demostrar juego pero también actitud y templanza. Fue un duro encuentro ante Lanús por la tercera fecha del Torneo Metropolitano “B” que terminó igualado 1 a 1 en el Sintético Panamericano.



El primer cuarto fue una muestra de ellos porque se repartieron la posesión pero no tuvieron profundidad para llegar a posición de gol. Por el contrario, se corría mucho buscando espacios y no se encontraban correctamente. En el inicio del segundo cuarto se dio el primer corto del partido y fue para la visita. Lanús lo aprovechó inmediatamente para anotar a través Kevin Gerardi y ponerse en ventaja. A los pocos minutos, tuvieron el segundo, pero Lucas Tornini hizo una buena parada para evitar el gol. El cierre del parcial fue con ese marcador.



A pesar de las tarjetas que sufrió en contra, MDQ no dejó de intentarlo. Lautaro Rodríguez volvió al campo luego de una amarilla y consiguió el primer corto. En la ejecución, Nicolás Capurro aprovechó la segunda jugada para marcar el empate. Era un buen momento del local en el partido y consiguió una segunda jugada fija que sacó el arquero ante el remate de Miguel Becco. Fue muy intenso ese tercer cuarto y terminó otra vez con un jugador menos en campo para los dirigidos por Latcherre.



En el inicio del cuarto final, los marplatenses sufrieron un corto en contra que tapó muy bien Tornini. Después tuvo su doble oportunidad el dueño de casa que derivó en un penal. Lo ejecutó Lautaro Rodríguez y tapó el arquero. Los dos con unos menos, tuvieron otro corto donde la intervención de Tornini volvió a ser clave. Parecía que la tarde en el Estadio Panamericano estaba destinada a que ambos equipos se repartieran puntos. Finalmente así fue, pero los locales se quedaron con sabor a poco por ese 1-1 final.



SÍNTESIS



MDQ 06 HC (1): Lucas Tornini, Nahuel Rodríguez, Miguel Becco, Bautista Rondi y Mateo Raimondi, Julian Rodríguez, Valentin Abal, Toribio, Lautaro Rodríguez, Nicolás Capurro y Rodrigo Torres - DT: Matias Latcherre - Ingresaron: Tadeo Cesari Martínez, Simon Ares, Juan Cruz Martinez, Emanuel Eciolaza, Tomas Murga, Julian Varuzza, Diego Marziali



Lanús (1): Alejandro Marta, Matías Da Silva Páez, Juan Sebastián Cyzius, Martín Fabiano y Iván Ramírez, Manuel Pérez Larraburu, Martín Alcami, Kevin Gerardi, Ignacio Apellaniz Coliqueo, Agustín Monteverde y David Cáceres - DT: Marcelo Tabanez - Ingresaron: Ariel Fabiano, Lucas López, Francisco Pereyra, Juan Martín Massimilla.



Goles: 2m SC Kevin Gerardi (L), 3m TC Capurro -corto- (M)

Tarjetas Amarillas: 4m SC Manuel Pérez Larraburu (L), 13m SC Lautaro Rodríguez (M), 2m TC Julian Rodríguez (M), 13m TC Nahuel Rodríguez (M), 8m CC Agustín Monteverde (L), 9m CC L. Rodríguez (M),

Tarjetas Verdes: 6m PC Capurro (M), 12m Juli Rodríguez (M) y 13m PC Juan Cyzius (L), 4m SC Iván Ramírez (L)

Árbitros: Romina Della Rossa y Diego Barbas

Estadio: Panamericano de Mar del Plata



LA INTERMEDIA SUMÓ UN TRIUNFO CLAVE



En la previa del partido de Primera, el plantel de Intemedia logró un trabajado e importante triunfo ante sus pares “granates”. El resultado fue por la mínima diferencia, un 1-0 que consiguió gracias a la conquista de Iñaki Eleicegui. Con estos tres puntos, permanece con puntaje ideal desde que se inició el campeonato y se erigen como únicos líderes del torneo luego de la derrota de Ferro y el empate de Santa Bárbara.



La Quinta División, también tuvo una tarde muy buena en el Sintético Panamericano y les ganaron por 3 a 2 a Lanús con los goles de Felipe García Grúa, Joaquín Tobajas y Francisco Toribio, mientras que para la visita anotaron Ignacio Scugnamille y Lautaro Tellechea Vázquez. La Sexta no se quedó atrás y se impuso por 3 a 0 con las anotaciones de Tomás Carpinelli (2) y Tomás Cabrero mientras que, por último, en la Séptima fue empate 1-1 (gol de Vicente Loustau).