El arribo de un “buque verde” sorprendió a marplatenses y turistas: los motivos de su visita a la ciudad

El arribo de un “buque verde” frente a Playa Grande sorprendió a marplatenses y turistas.

Muchas personas que durante la tarde del lunes disfrutaban de un clima primaveral en la costa, tuvieron el agregado de observar la presencia de un buque color verde que arribaba al puerto local. Su llamativa silueta sumado a su tamaño, motivaba diversos comentarios en la gente, que entre mate y mate intentaba adivinar el origen del barco.

Ante la pregunta de algunos lectores, que sumaban su curiosidad ante la presencia de ese extraño buque frente a las costas marplatenses, 0223, consultó a organismos marítimos, que confirmaron que se trata de una draga, de bandera belga.

La draga “Minerva” mide 84 metros de eslora por 18 de manga, posee una capacidad de carga de 2700 toneladas y dos motores que le otorgan una potencia total de 6.500 caballos y una velocidad máxima de 12 nudos, según describe el sitio especializado Vessel Finder.

Construido en 2017, el “Minerva” fue la primera draga en el mundo en ser impulsada por GNL (Gas Natural Licuado), por lo que este tipo de buques son denominados “verdes”, porque operan con tecnologías o combustibles que reducen o eliminan las emisiones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono (CO2), y otros contaminantes atmosféricos.

La draga actualmente se encuentra en el astillero “SPI”, como parte de tareas de mantenimiento.

El "Minerva" estuvo en septiembre de 2022 en el astillero de Tandanor. Imagen archivo.

El "Minerva" estuvo en septiembre de 2022 en el astillero de Tandanor. Imagen archivo.

En septiembre de 2022 la draga había estado en Dique seco en el astillero de Tandanor, en Buenos Aires, luego de realizar tareas de dragado en el canal Martín García.