Salió del anonimato el hombre que pagó US$ 45 mil por los guantes del "Dibu": fue a una tienda de arqueros

El 10 de marzo se realizó la subasta de los guantes que el marplatense Emiliano "Dibu" Martínez usó en la final de la Copa del Mundo frente a Francia. Nunca se dio a conocer quién había sido el afortunado que se quedó con el objeto a cambio de los 45 mil dólares que ofertó para ganar la subasta, monto que fue destinado completamente para la sala de oncología del Hospital Garrahan. En las últimas horas, sin embargo, se dieron las primeras pistas para conocer al agraciado que estuvo oculto por más de un mes.

Todo surgió gracias a HB Sport, una tienda especializada en arqueros ubicada en la capital de Santa Fe. El propietario de la tienda se llama Hernán Bar y fue quien realizó un posteo en las redes sociales de su local en la que se apreciaba una foto en la que enseñaba a todos sus seguidores los guantes subastados, adjuntando una frase en la publicación. "Gracias al amigo ganador de la subasta que nos dio el gusto de poder ver y tocar los guantes del campeón del mundo, Dibu Martínez", escribió Bar.

¿Pero cómo llegaron los guantes hasta la tienda? Es que el hombre que ganó la subasta visitó HB Sport y le reconoció a Bar que era el afortunado que se había quedado con aquella reliquia debido a un pedido expreso que quería realizar en el local. "Entró una persona y me preguntó cómo se hace para encuadrar unos guantes para ponerlos en una pared y que tengan el cuidado que corresponde", declaró Hernán Bar en una entrevista en el medio digital Aire, según consignó el diario Clarín.

El posteo de HB Sport que sorprendió a todos.

Y agregó: "Mientras estábamos charlando le pregunté qué tipo de guante era para poder explicarle mejor según el modelo que tenía. El hombre se me quedó mirando y yo tengo en el negocio el mural del Dibu y me señaló la pared y me dijo que eran esos. Me quedo mirando y le pregunto si son modelos nuevos y me dice 'no, no, son esos, son los de la final’".

Cuando Bar se dio cuenta de la situación que estaba viviendo confesó: "Se me erizó la piel con solo mirarlos. El hombre fue hasta su auto, que lo tenía estacionado afuera, los buscó y me los mostró. Tenía el pasto de la cancha, los nombres impresos de los hijos y el apellido de la familia".

No obstante, a pesar que Hernán Bar dio a conocer el estado en que se encuentran los guantes y que posiblemente su propietario resida en Santa Fe, por respeto al mismo no quiso dar a la luz el nombre de la persona que pagó los 45 mil billetes americanos.