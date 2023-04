Julieta Poggio reveló que hará con la plata que ganó en Gran Hermano

Sin lugar a dudas que Julieta Poggio fue una de las participantes de Gran Hermano más queridas por el público. La modelo, ya fuera de la casa, reveló que hará con el dinero ganado durante el certamen, en el que terminó tercera.

En diálogo con la revista ¡Hola!, la modelo detalló que tiene dos planes en mente. “Quiero comprarme un departamento porque tengo ganas de irme a vivir sola, aunque cerca de mis papás. ¡Y viajar! Me gustaría vivir la experiencia de ir tres meses a Europa, pasear y también quizás trabajar. Aunque no me imagino viviendo afuera porque me haría mucha falta mi familia”, se sinceró.

Luego, Poggio expresó que su sueño es poder vivir del baile y la actuación: “Sé que es una carrera difícil y todo lo que estudié de chiquita es para tener más posibilidades. Obvio que voy a seguir formándome, y también quiero dar clases de danza”.

Después de varias sesiones de fotos para diferentes marcas y algunas presencias, una parte de su profundo deseo se cumplirá: hará teatro en calle Corrientes durante las vacaciones de invierno.