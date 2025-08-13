Amenaza de bomba, caos y alumnos evacuados en una escuela

Hubo un fuerte operativo esta mañana en una institución de Primaria y Secundaria.

Una amenaza de bomba alteró la mañana en una institución educativa de la ciudad, cuando a las 11 de este miércoles se realizó un fuerte operativo en la Escuela Primaria Nº 55 (Justo José de Urquiza) y la Secundaria Nº 73, donde se recibió una amenaza telefónica, por lo que todos los estudiantes debieron ser evacuados.

La institución se encuentra ubicada en Valencia al 5100, en el barrio Parque Luro, y tras el llamado que alertaba sobre un explosivo colocado dentro del edificio, inmediatamente las autoridades dieron el aviso a la policía y a los Bomberos, que cortaron calles en la zona y llegaron rápidamente al lugar en medio de la preocupación de todos.

Enseguida llegaron efectivos de la Comisaría Séptima, además de miembros de la División Explosivos, mientras se retiraban del edificio los alumnos, docentes y autoridades.

Allí se llevó adelante el protocolo previsto para este tipo de casos de intimidación pública, se procedió al dasalojo del estableciemiento y se revisó en su totalidad el inmueble.

Poco después de las 12.20, se confirmó que el procedimiento había tenido un resultado negativo, y que se trató de una falsa amenaza de bomba.