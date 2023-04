Alberto Fernández anunció que no irá en busca de la reelección

Alberto Fernández no será candidato a presidente.

Luego de su visita a Mar del Plata para reinaugurar la Casa sobre el Arroyo, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció por redes sociales que no será candidato en las próximas elecciones por lo que no irá en busca de un segundo mandato y pidió que los aspirantes del Frente de Todos se diriman en las Paso.

El jefe de Estado difundió el mensaje a través de las redes sociales con una frase concreta: "Mi decisión" que acompaña el video de 7 minutos 43 segundos. Durante el video señaló que el 10 de diciembre entregará "la banda a quien haya sido legítimamente elegido en las urnas por el voto popular" y dijo que trabajará "fervientemente para que sea un compañero o compañera de nuestro espacio que represente a aquellos por quienes seguimos luchando".

Alberto Fernández remarcó que esta determinación la anuncia "en las vísperas de cumplir 20 años de la llegada de Néstor Kirchner al poder" que se recordará el próximo 25 de mayo.

Durante su mensaje, el presidente recordó que asumió la conducción del país en una “situación límite” y destacó que estos años “no han sido fáciles”. “Recibimos en 2019 un país endeudado, en recesión, en default, con alta pobreza e inflación, y debimos enfrentar una pandemia mundial, una guerra y, en este momento, las consecuencias de una brutal sequía”, enumeró.

Más allá de todas las dificultades, rescató, el país volvió a crecer, el gobierno pudo construir viviendas “como nunca se había hecho”, hizo obra pública en todo el país, algunas estratégicas como el gasoducto Néstor Kirchner, entre otras medidas que mencionó.

“Está claro que no logramos todo lo que nos propusimos. Nos duelen las familias en condición de pobreza, nos duelen los bajos ingresos, nos duelen los proyectos y sueños que no pudieron concretarse. Pero a pesar de tantas dificultades tengo una certeza, no tomé una sola medida en contra de nuestro pueblo”, añadió.

El presidente se refirió luego a la sequía “más importante en más de un siglo” que obliga al gobierno a dedicarse exclusivamente a superar el nuevo desafío. “Esa responsabilidad y compromiso me lleva hoy, como presidente de la Nación, a estar convencido, sin espacio para ninguna duda, que tengo que concentrar mi esfuerzo, mi compromiso, mi corazón en resolver los problemas de los argentinos y las argentinas”, planteó.

Y continuó: “Desde que comencé a militar políticamente en los años 70, nunca antepuse una ambición personal a la necesidad del conjunto. Como militante peronista, siempre supe que primero estaba la patria, después el movimiento y por último los hombres. Es por eso que voy a cumplir con esta escala de prioridades. El contexto económico me obliga a dedicar todos mis esfuerzos a atender los difíciles momentos que atraviesa la Argentina”.