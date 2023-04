OnlyFans: “Cobré 300 dólares por tomar mate en ropa interior” 

¿La industria del porno va a desaparecer? Las nuevas plataformas digitales de porno amateur están desplazando a la industria tradicional. Son miles las personas que con el objetivo de ganar dinero en dólares, comenzaron a crear su propio contenido erótico sin corporaciones de por medio. ¿Pero de verdad te haces millonario tan rápido? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Quiénes lo consumen? ¿Hay límites?

La actriz Bella Thorne llegó a ganar un millón de dólares en 24 horas apenas abrió su cuenta en OnlyFans. Esta es una plataforma para adultos que nació en 2016 donde las personas pueden compartir fotos y videos. Es un espacio para creadores de distintos géneros pero el contenido que más se comparte es el erótico. Durante los meses de la pandemia OnlyFans pasó de los 20 a los 120 millones de usuarios registrados. Pero entre tanta competencia, es necesario marcar la diferencia y por eso, la creatividad juega un rol fundamental para generar un contenido más exclusivo y que esos seguidores quieran pagar una suscripción mensual en una cuenta y no en otra. Cada persona es libre de elegir el precio de su contenido y las suscripciones mensuales en promedio van de 5 a 50 dólares. Sin embargo, la plataforma permite cobrar aparte por otros servicios más específicos como el pedido de fotos más privadas o la posibilidad de dejar propina. OnlyFans se queda con una comisión del 20%.

Este porno a la carta difiere del porno tradicional por varias cuestiones. En una industria tildada históricamente de poco ética, hoy en esta plataforma no hay jefes entonces se podría entender que hay menos lugar para la explotación. Por otro lado, los creadores aseguran sentir más libertad ya que cada uno decide qué quiere publicar, cuándo lo quiere hacer y dónde está su límite. Y, otro de los puntos fuertes, es que se puede acceder a un porno alternativo más deconstruido y real. Por último, un dato a resaltar es que en esta plataforma está prohibido mostrar a menores de edad, armas de fuego, drogas, autolesiones, incesto, actos violentos que demuestren tortura, violaciones, entre otros. Y obviamente la pornografía de venganza es totalmente inaceptable.

0223 habló con Celeste González, una mujer de 35 años que a sus 22 se convirtió en creadora de contenido erótico y Directora de la Escuela de Sexo y con Victoria Maplot, de 25 años, quien hace 6 meses empezó a vivir de la venta de fotos y videos porno.

¿Cómo y cuándo te diste cuenta que podías vivir de la creación de contenido erótico?

-Celeste: Siempre me interesó la industria y me di cuenta que podía vivir de esto en todas sus formas. No solamente es la grabación de contenido erótico sino que también es todo lo que abarca la industria la venta de juguetes sexuales, lencería, talleres de educación sexual. Del entretenimiento adulto se puede vivir muy bien porque puede venir una pandemia pero hay 3 cosas que no van a dejar de pasar: la gente va a seguir naciendo, muriendo y garchando. Esa es la realidad.

-Victoria: Yo llegué por recomendación de un amigo que ya se dedicaba a eso y tuve ganas de probarlo. Al principio no fue buena la experiencia porque no funcionaba. El primer mes creí que era todo una farsa porque había ganado sólo 20 dólares pero era porque yo no le había puesto nada de esfuerzo y después me di cuenta que había que promocionarse mucho a una misma constantemente y eso lleva mucho tiempo. Me di cuenta que podía vivir hace 6 meses hasta que lo logré con mucha constancia y dedicándole tiempo, con paciencia y trabajo. Me promociono por Tik Tok y Twitter por ejemplo. Hoy tengo 600 suscriptores y cobro 15 dólares a cada uno, aunque suelo hacer algunas promociones.

¿Quiénes son las personas que consumen tu contenido?

-Celeste: Mi público son muchísimas parejas. Sin embargo, hay trabajadoras sexuales que tienen solo hombres y después tenes qué tipo de cliente. Yo me dedico al erotismo, lo que se conoce como Soft Porn. Pero hay otras personas que se dedican a hacer fendom que es el arte de la dominación y tienen clientes que lo que buscan es encontrar videos con el juego de humillación y sometimiento. El entretenimiento adulto es mucho más que sólo videos de sexo hardcore que vemos en las páginas XXX. Hay muchos géneros y hay tantos géneros como tanto público. Mucha diferencia de gustos.

-Victoria: Yo tengo un público que ya tiene un tipo de preferencia y se adaptaron muy bien a mi contenido. A ellos les gusta verme teniendo placer. No me quieren ver haciendo otra cosa.

¿Qué fue lo más raro que te pidieron?

-Celeste: No me piden nada porque yo no grabo contenido personalizado. Yo tengo más de 300 packs de videos y fotos que pueden costar hasta 10 mil pesos y los envío por Telegram. No grabo videos personalizados porque considero que invierto mucho tiempo en grabarle algo a una sola persona cuando puedo grabar un pack y vendérselo a 300 personas. Hay chicas que lo pueden cobrar a 3 mil pesos el pack y otras 30 mil pero que en Argentina no te lo va a comprar nadie porque no hay tanta plata. Vos podes cobrar lo que quieras pero tenes que encontrar los clientes que lo paguen. Yo tengo clientes en el extranjero pero eso se cobra aparte y en moneda extranjera. En las plataformas, la suscripción la estoy cobrando 50 dólares el mes. Yo he llegado a cobrar 300 dólares por estar tomando mate en ropa interior sin mostrar nada en 15 minutos.

¿Cómo extraen el dinero extranjero?

-Victoria: Para sacar la plata usas billeteras virtuales o también hay gente que tiene cuentas en EEUU y se puede retirar de esa manera.

-Celeste: Pueden hacerlo a través de las criptomonedas. No confíen en nadie que les diga “Yo te saco el dinero y te lo transfiero”. Hay muchas páginas en las cuales vos podes hacer ese cambio de paypal a tu cuenta de Mercado Pago o de tu banco. Obviamente, te lo van a dar en pesos.

¿Esas fotos de los packs pueden llegar a circular?

-Siempre se puede viralizar el contenido. Es muy difícil regular eso pero ahora se está empezando a regular gracias a proyectos de ley que están impulsando en diferentes partes del mundo donde se está tipificando como delito la difusión de contenido intimo sin consentimiento. Hay mucha gente que me dice “Si vos te grabas desnuda por qué después queres reclamar” pero, en realidad, no se trata de eso, se trata del consentimiento. Si vos te suscribís a mi plataforma, tenes mi consentimiento para disfrutar del contenido ese mes que lo pagaste pero en ningún momento te di mi consentimiento para que vos bajes el contenido y lo subas a una página web o lo difundas en grupos de Telegram. Todas las personas que entren al mundo del entretenimiento tienen que entender que es muy probable que en algún momento se viralice un contenido tuyo. A mí me ha pasado pero tampoco es que pasa todo el tiempo. La gente que paga por tu contenido, no tiene ganas de compartirlo gratis con todo el mundo.

-Victoria: Además a las chicas que recién están arrancando les diría que no les de miedo o vergüenza hacer esto. Que si lo hacen, sea porque les gusta hacerlo, no sólo por el dinero. Te tiene que gustar este rubro.

¿Cómo lograste marcar la diferencia y captar cada vez más clientes?

-Celeste: Hay que tener creatividad para encontrar ese público. Por ejemplo, el findom, es la dominación financiera. Esa persona que tiene ese fetiche no te va a tocar, nunca vas a tener contacto físico con esa persona y quizás nunca la veas desnuda. Es un fetiche donde él es un sumiso que se calienta si vos le rompes su economía, tenes el control de su economía, la tarjeta de crédito, le pedís plata, se excita. Esa situación que a uno lo pone tenso, hay otras personas a las que les genera placer. Entonces si yo quiero encontrar sumisos financieros, tengo que tener un Twitter donde puedo mostrar contenido censurado y en partes para mostrar qué es lo que estoy vendiendo y ahí captar a esas personas que estoy buscando.

-Victoria: La clave es ponerle mucho esfuerzo, constancia y tiempo. Yo no sólo hago contenido erótico sino que también hago videos porno. La primera vez que yo generé un video sexual fue con un chico con el que estaba saliendo así que fue bastante cómodo, no fue raro porque ya lo conocía. De hecho, él fue quien me propuso hacerlo.

Entonces detrás de este mundo, hay toda una estrategia de marketing digital…

-Celeste: Sí. Yo soy una persona que trabaja mucho en lo que es la parte publicitaria. Hay una falsa idea de que mostras un pezón y ya está. No es así. Hay que trabajar mucho para que te vaya bien. A veces leen en una nota que la titulan “Arrancó en OnlyFans y a los 3 meses se compró su casa y viaja por el mundo”. Para que eso suceda, tenes que tomar el entretenimiento adulto como un negocio, realmente como una empresa. Dedicarle tiempo e inversión en ropa, luces, lencería, ambientación, entre otras cosas.

-Victoria: Hay que ponerle mucho tiempo y dedicación y darle mucha atención. No tenes límites y sos tu propia jefa. La contracara es que estas 24/7 pensando en esto, en cómo innovar. Entonces me pasa que no puedo desconectar nunca. Por ejemplo, el otro día fui a una cena en un lugar muy lindo y lo primero que pensé fue cómo no había llevado una tanga más linda para sacarme unas fotos y después me quedo un poco frustrada pero bueno hay que aprender a dedicarle determinado tiempo al trabajo y no toda la vida. Yo soy la única que maneja mi cuenta entonces estoy todo el tiempo respondiendo mensajes.

También se suele escuchar que con la venta de fotos de sus pies se hacen millonarias…

-Celeste: Sí, es verdad. Hay muchos fetiches. Podes vender de todo. Por ejemplo, hay algo llamado elefilia que son personas que se excitan viéndote tejer. Hay gente que se calienta sólo chupándote la axila, que es la axilismo. Hay otros que se excitan con lo escatológico y hay muchos videos gente haciendo popo en diferentes posiciones. Que uno no grabe ni consuma ese contenido, no significa que no lo disfrute ni compre esos tipos de videos. Lo mio es el contenido erótico y si hay un fetiche conmigo es mi lengua porque es muy larga. Nací así, no es que me corté el frenillo. Vengo de una familia con mujeres de lengua larga y lo aprovecho para generar contenido.

¿Cuáles son tus límites?

-Celeste: “Tengo un montón límites. Todos tenemos y deberíamos tener y reconocer nuestros límites. Yo, por ejemplo, tengo mucha responsabilidad con mi salud sexual, con mi cuerpo. Mi límite es cuidar mi salud. La gente cree que por ser trabajadora sexual virtual y dedicarme a la escuela de sexo, creen que yo vivo en una orgía constante pero no, lejos de eso estoy. Yo soy demisexual, tengo relaciones sexuales con una persona con quien tenga un lazo afectivo, sino no me dan ganas de tener sexo. Yo caridad no hago, no tengo ganas de ir a ver a alguien que no me gusta gratis, prefiero venderle un pack (risas). Mi límite es ese, no estar con todo el mundo, sino solamente con quienes yo desarrollo una conexión emocional. Y otro límite es hacer lo que yo quiero, deseo y me da placer a mí, no hago lo que quiere la gente. Porque en el momento en el que vos te rebajas a “hago cualquier cosa por dinero” estás cometiendo un grave error y eso es un viaje de ida en el que te la vas a pegar de frente. En cualquier rubro. Hace lo que te da placer.

Hay muchas personas que piensan que con este trabajo están romantizando la prostitución y perpetuando el patriarcado ¿Qué les responderías?

-Celeste: A la gente que piense que estamos romantizando la prostitución, les explico que prostituirse es trabajar por un sueldo de morondanga en un trabajo donde te maltratan. Lamentablemente tenemos que hacer un montón de cosas por dinero porque hay necesidades que deben ser cubiertas. Lo peor es que a veces me dicen “vos haces eso por el dinero” y yo respondo “vos también vas a trabajar por dinero o por qué vas, si te levantas con cara de culo todas las mañanas” Todos hacemos algo por el dinero pero lo que yo hago me hace feliz y eso es lo que tenes que lograr con tu vida, que lo que hagas te haga feliz, ese es el secreto del éxito. Disfruta de tu trabajo y que tu trabajo te pague bien.

-Victoria: En mi caso, todo mi entorno me apoya. Mi mamá hasta me ha sacado fotos. Me ayudó siempre. Está súper orgullosa de que haga lo que a mí me gusta. Yo nunca sentí acoso de mis suscriptores. De hecho, tienen bastante respeto, siempre, antes de mandarme una foto, me preguntan si quiero verlos o no. Creo que siento más acoso en la calle de gente desconocida que de mis suscriptores.

¿Por qué crees que son cada vez más las personas que consumen este tipo de contenido?

-Celeste: Hoy el porno tradicional que conocíamos, hace tanto tiempo, ha sido desplazado por el porno amateur. Hoy se calientan más viendo a la vecina en su onlyfans porque es una fantasía más real y por eso está teniendo tanto éxito. No es el ideal imposible de esa super mega estrella porno de Estados Unidos. Te da esperanzas de que algún día eso pueda ser real.

-Victoria: Yo no sé si podría haber sido parte de la industria porno tradicional porque es totalmente distinto a esta plataforma porque te pueden explotar, no todo depende de vos, te hacen hacer cosas con las que podes no estar de acuerdo. Esto es 100% bajo tus condiciones la mayoría de las veces. Además, la diferencia de estas plataforma es que siempre trato de interactuar con mis seguidores, sobre todo con los más leales, los que compran todo mi contenido, a ellos les doy mucha prioridad.

El trabajo sexual está muy estigmatizado y para muchas personas es una elección libre frente a otra labor. Si hay consentimiento en cada una de esas decisiones y nadie fue obligado a hacerlo, la persona es libre de tomar la decisión de hacerlo con los riesgos y beneficios que eso conlleva.