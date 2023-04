¿Quién es el artista que "vende su ego"?

Hace unos meses que las calles de Mar del Plata y Buenos Aires están invadidas por carteles que dicen “Vendo mi ego” y “Busco Fama”. Ya sea en las esquinas, en los postes de luz o en los semáforos, el cartel verde agua con letras rojas siempre llama la atención y, en este caso, también a la reflexión. Son partes de una gran obra de arte creados por la misma persona, una misteriosa persona que no firma su obra. Él es Fernando Salimbene, más conocido como “Nandon”, un artista urbano de 28 años que decidió intervenir las calles para interpelar a la gente. 0223 habló en exclusiva con él para entender por qué hace lo que hace.

¿Por qué decidiste hacer arte callejero y no una muestra en un museo?

-Porque esos espacios hegemónicos de arte como museos o galerías son muy de nicho y quedan muchas personas afuera. En cambio, en la calle tenes todo tipo de público y de todas las edades y la idea es sacar el arte de esos espacios tan exclusivos donde el mensaje solo llegaba a cierto sectores y esto permita que sea para todas las personas. Para mí el cartel siempre fue como una necesidad urgencia y de querer decir algo, por eso están tan presentes en las movilizaciones de poner voz a las personas que no tienen voz.

¿Por qué tu cartel más conocido dice “Vendo mi ego”?

-Porque soy artista y creo que hay que hacer plata con lo que tenemos y los artistas tenemos mucho ego así que eso hay que monetizarlo. Este cartel me ayudó a visibilizar muchísimo mi obra porque lo ven en la calle y luego me contactan por las redes sociales y así va haciendo un ida y vuelta constante con el público. Hay otro muy conocido que dice “Busco fama” y es una manera de ironizar un poco todo lo que tiene que ver con las redes sociales y el personaje que creamos que quizás no coincide un poco con nuestra vida real pero es una manera de exagerar nuestra forma de ser. Además los artistas como yo también buscan un poco de fama para sobrevivir. Recién colgué otro que es “No todo es joda” porque algunas cosas sí son joda y otras no. Esta es una frase que me la digo a mí mismo, hay varios mensajes que son muy personales y eso hace también que la gente los tome como propios. Tambien hace poco hice una intervención para la AMIA “Mi memoria no se vende” y hoy en día sigo colgando carteles que dicen “Vendo todo excepto mi memoria”

¿Cómo elegís los lugares donde colgar tus carteles?

-Yo siempre me fijo que haya buena iluminación de noche para que se lea o que le pegue el sol de día. Suelo elegir postes que haya en las esquinas. Y siempre trato de que estén cerca de paradas de colectivos porque mientras lo esperan, van a pasar un buen rato viendo todo lo que hay a su alrededor y es un buen punto para llamar la atención. Tambien siempre ponerlos en dirección a los autos así al frenar en los semáforos pueden leerlos. Para colgarlos en altura me subo a la bici, otras veces a canteros y otras a los tachos. Tengo dos habilidades: una es hacer arte y otra es saber colgarme. Espero que en un par de años pueda seguir haciendo esto (risas).

¿Cuánto tiempo pueden durar los carteles antes de que alguien lo saque?

-Depende la zona. A veces quedan muchísimo tiempo. El otro día dice una chica me contó que se lo llevó a su casa pero que me pagó con cafecitos (transferencia bancaria a su cuenta). El arte callejero es algo que uno se puede apropiar. Está bueno que a la gente le llame la atención y si que si le gusta mucho, lo sientan como como propio y selo lleven a su casa. ¿Quién soy yo para sacarle el deseo a alguien? Pero lo mejor de que estén en la calle es que el resto de la gente lo pueda ver y que el mensaje se difunda. Pero me gusta que la gente también se lo quiera llevar y haga su aporte para que el proyecto siga creciendo.

Vos invertís tu tiempo y tu dinero enlos materiales pero este arte callejero lo haces de manera gratuita… ¿De qué vivís?

-Vivo de los aportes de la gente por transferencia. Muchos entienden que yo no tengo ningún rédito económico colgar estos carteles en la calle, son para todo el público. No es que estoy haciendo una exhibición en una galería y estoy cobrando una entrada sino que es para que todo el mundo lo vea. Por eso, que la gente pueda aportar un cafecito me permite tener los recursos para continuar con el proyecto. También empecé hacer collares que son mini carteles con las frases que hay en la ciudad. Los hago con la misma manera también recuperada de los carteles y los vendo. De esa manera, la gente apoya el proyecto usando y comprando el producto y está bueno porque hacen que el mensaje se siga esparciendo.

¿Esto que haces te trajo problemas alguna vez?

La verdad que nunca me dicen nada. Yo encontré una forma en el que sea como un gris en la legalidad en la que no estoy dañando la propiedad privada ni tampoco el espacio público. Esto es porque al ser un cartel se puede descolgar fácilmente. A veces lo hago de noche porque nadie me dice nada pero de día disfruto la exposición porque llamas la atención y se dan charlas interesantes.

¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué buscas que sienta la gente?

Cuando la gente lo lee me imagino que los interpela desde diferentes lugares. Las frases son así, a todas las personas les llegará de diferente manera. A algunas personas las hace reír, a otras le enojan pero a mí con que se vayan con algo en la cabeza y las haga pensar ya es suficiente.