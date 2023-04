El polémico comentario de Amalia Granata sobre el cuerpo de su hija que la llenó de críticas

Este fin de semana se realizó la fiesta de 15 por el cumpleaños de Uma, la hija de Amalia Granata y Cristian “Ogro” Fabbiani, quien fue el único de sus familiares que no fue invitado al festejo por decisión de la adolescente, que está peleada con su padre desde hace un par de años. La fiesta se hizo en un lujoso salón de eventos en Benavidez y no solo tuvo la polémica ausencia del exjugador de River, quien subió un texto a sus redes sociales explicando su dolor por no estar que luego borró.

Es que durante la previa de la celebración, la diputada hizo un móvil con el programa "Secretos Verdaderos" y en la nota dijo unas palabras sobre su hija que fueron repudiadas tras ser viralizadas en las redes sociales.

“Ella es particular. Es muy grandota, muy alta, yo tengo unos tacos gigantes y me lleva una cabeza y está con unos taquitos así, es morocha y supermorena. Entonces no cualquier cosa va con la piel”, dijo Granata al explicar cómo fue la elección de los vestidos que usó la adolescente. Esa frase no fue tomada de buena manera por los usuarios de Twitter, quienes la hicieron tendencia en las últimas horas y la llenaron de críticas.

Este lunes, en "LAM", la diputada volvió a repetir sus palabras. “Amalia acaba de decir que su hija de 15 años tiene que elegir bien la tela y los colores de la ropa porque al ser grandota y muy morocha todo le queda border, al límite de lo grasa”, expuso una internauta en Twitter. “Pobre la hija de Amalia, está pasando vergüenza”, fueron algunos de los comentarios en las redes.

Al enterarse de todo lo que se estaba diciendo de ella en las redes, la propia Amalia Granata subió un tuit dedicado a sus detractores. “¡Chiques, gorda y negra tienen el alma! Nada más alejado de ese comentario”, escribió la diputada mediante un tuit en el que ironizó con el término “chiques”, ya que ella se mostró muchas veces en contra del lenguaje inclusivo. “¡Cada uno interpreta lo que la mente retorcida les dicta!”, señaló.

Granata explicó en el piso de "LAM" junto a Uma, quien no quiso hablar del tema y se mostró dolida y al borde de las lágrimas, que fue la chica la que no invitó a su padre, pese a que sí fueron a su fiesta la actual pareja del Ogro y sus otros dos hijos. Y desmintió lo que el exjugador dijo a través de un polémico posteo en sus redes que luego de unas horas eliminó, en el que apuntaba a ella como la responsable de llenarle la cabeza a su hija en su contra.

La adolescente se limitó a admitir con señas que lleva dos años sin hablar con su papá. “Estoy enojada, pero prefiero dejarlo en privado. Siento que fue innecesario el posteo y podría haber hecho muchas cosas antes del posteo, como decirme ‘Feliz cumpleaños’”.