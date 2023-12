El enojo de Amalia Granata por las medidas de Caputo: "Dijeron que el ajuste lo pagaba la política"

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció este martes una serie de medidas económicas con el fin de reducir el déficit fiscal. Frente al anuncio, distintos dirigentes y figuras de la política manifestaron su descontento o su apoyo hacia las medidas del ministro.

Entre ellas, Amalia Granata fue una de las primeras en mostrar su descontento: "Concuerdo con muchas ideas de este gobierno, pero dijeron que el ajuste lo pagaba la política, con estas medidas que acaban de anunciar está claro que lo va a pagar la gente", escribió en la red social X.

"Ojalá revean este ajuste tan violento que lo termina pagando el pueblo", agregó ¿Y los jubilados?, concluyó visiblemente indignada.

Las repercusiones del anuncio de Caputo a nivel nacional

Tras el anuncio del ministro Luis Caputo, dirigentes de la oposición y diputados oficialistas manifestaron su postura sobre las nuevas medidas económicas.

Por un lado, la Diputada Nacional Carolína Píparo se mostró conforme e hizo referencia al futuro del país: "Tenemos la oportunidad de hacer lo que corresponde y reconstruir a la Argentina", escribió.

Por el contrario, la legisladora de la Coalición Cívica Paula Ovieto declaró: "Los argentinos entendemos que la crisis es grande y que así no podemos seguir. Pero le pido al gobierno que así como pensó en subir la asignación por hijo piense en los jubilados, que ya no dan más. El que trabajó toda su vida no puede sostener un ajuste".

Desde la UCR, Lisandro Nieri, diputado mendocino escribió: "El anuncio del ministro Luis Caputo fue simple y claro. Hay que ir sobre el origen del problema, no las consecuencias". "No podemos seguir gastando más allá de nuestras posibilidades. Tenemos que terminar de una vez por todas el déficit fiscal", concluyó.

El diputado radical Martin Tetaz afirmó que "las medidas van todas en el sentido correcto, con mejoras de precios relativos para los sectores energético y externo, lo que quiere decir que se corrige la falta de energía y dólares".

Por su parte, el dirigente del Movimiento Evita Leonardo Grosso fue contudente en su cuenta de la red social X: "Milei es una nueva expresión política para las viejas recetas neoliberales. Más de lo mismo".