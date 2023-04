La celiaquía, y el alto riesgo de adulteración: crece la oferta de productos libres de gluten "truchos"

Con el aumento de la oferta, también aumentan los riesgos. La regla, al menos, se ve reflejada en las góndolas que destinan despensas, dietéticas y supermercados para celíacos, que cada vez se encuentran con más productos "libres de gluten" aunque esa etiqueta, muchas veces, carece de sustento.

Con el correr de los años, el mercado ha sabido integrar a las personas que padecen la enfermedad. Antes, encontrar un producto apto para su consumo se volvía difícil y costoso y hoy en día, en cambio, la oferta suele abundar en distinta clase de comercios.

Sin embargo, en la Asociación Celíaca Marplatense muestran preocupación al advertir la aparición en aumento de productos que no tienen forma de demostrar la procedencia de las materias primas de elaboración porque se tratan, en verdad, de alimentos falsificados o adulterados.

“Hay mucha gente que elabora en su casa o hay empresas que solo Dios sabe dónde producen y nada eso está homologado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Hay otros que también sacan sus productos con números que no son reales, o que usan numeraciones que no corresponden”, explica Alejandra de la Riva, referente de la entidad.

La semana pasada, se dieron a conocer, con 24 horas de diferencia, dos noticias de productos que no eran aptos para el consumo de la población celíaco aunque se comercializaban como tales. Primero la Anmat prohibió las golosinas de Merengo por violar las normas alimenticias estipuladas y luego la municipalidad, a través de Bromatología, procedió con el secuestro de 269 kilos de chocolate de “Latte Choco Late”, una firma que no contaba con autorización para fabricar productos libres de gluten.

En diálogo con 0223, De la Riva sugiere a la comunidad ser “muy cuidadosa” a la hora del consumo y no dejarse llevar por “productos aparentemente novedosos”. “Hoy hay mucha variedad, y hay que tener muchos controles, sobre todo, en algunos productos que son novedosos, o en aquellos que no lo son tanto pero donde tampoco se hacen los trámites correspondientes”, asegura.

“Hay que concientizar a la gente que la información que circula en la web o en los grupos de redes sociales no siempre es verdadera y por eso hay que tener mucho cuidado con el consumo en lugares no habilitados porque podemos correr el riesgo de ingerir alimentos que no son acordes a lo que necesita un celiaco o que no están manipulados correctamente”, insiste.

Cómo denunciar

En General Pueyrredon, las personas se pueden comunicar telefónicamente con el 147 para advertir sobre un producto de estas características y promover una inspección por parte del departamento municipal de Bromatología, que depende de la Secretaría de Salud. “Siempre conviene hacer llegar el producto y el ticket de compra porque así inmediatamente interviene Bromatología y se hace la inspección”, dice la titular de la Asociación Celíaca Marplatense.

En caso de duda, también existe la posibilidad de comunicarse con la organización para que sea la misma institución la que se encargue de corroborar que los números del producto sospechado, referidos al Registro Nacional Elaborador y el Registro Nacional de Producto Alimenticio, estén dentro de la Anmat, el organismo de contralor del Ministerio de Salud.

Desde que se puso en marcha el 14 de diciembre del 2020 el primer laboratorio municipal para el análisis de alimentos libres de gluten, en la ciudad se han agilizado los testeos de producto para certificar su calidad y procedencia. “Antes, como todo se mandaba al laboratorio central de La Plata, los estudios demoraban dos meses pero ahora es inmediato. Mar del Plata ha dado un salto cualitativo en ese sentido”, destaca la mujer.

De la Riva dice que el laboratorio no ha interrumpido su funcionamiento en estos tres años aunque sí reconoce que a veces hay problemas por la falta de reactivos. “Habría que aceitar bien el proceso licitatorio para contar con todos los recursos necesarios pero igual hay un buen nivel de respuesta. Y encima tenemos gente muy especializada en el tema”, indica.

La enfermedad celíaca es una afección autoinmune que daña al revestimiento del intestino delgado. Este daño proviene de una reacción a la ingestión de gluten. Esta es una sustancia que se encuentra en el trigo, la cebada, el centeno y posiblemente la avena.