Cada vez más jóvenes brasileros eligen la Universidad de Mar del Plata para estudiar Medicina

Desde que Medicina abrió sus puertas en 2017 dentro de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la carrera despertó un fuerte interés en el extranjero y, particularmente, en Brasil. En el primer año, se anotaron un centenar de jóvenes brasileros, en el segundo se duplicó la cantidad y llegaron a ser 227 alumnos, y lo curioso es que cinco años después la tendencia no solo se sostiene sino que va en aumento: para este 2023, se inscribieron alrededor de 520 personas del vecino país.

El dato lo confirma Daniel Reynoso, el secretario académico de la casa de estudios. “Medicina siempre ha estado en la mira de los extranjeros. Ahora llegamos a tener 650 inscriptos de diversas nacionalidades y prácticamente el 80 por ciento son de Brasil”, precisa, en declaraciones a 0223.

Adrián Alasino, el director de la Escuela Superior de Medicina, reconoce que se trata de un “número altísimo” dentro de la cantidad total de estudiantes y a la hora de describir su perfil reconoce un mismo patrón: son casi todos jóvenes de “clase media acomodada”.

Este denominador común explica, en parte, una de los grandes motivos de este fenómeno: el atractivo ecónomico que representa estudiar en Argentina. “En la facultad de La Plata están viviendo algo parecido a lo que nos pasa a nosotros pero con los ecuatorianos. Ellos tienen una economía dolarizada, y con un mínimo ingreso en dólares se pueden sostener acá”, compara Reynoso.

“En Ecuador, y también en Brasil, se han cerrado facultades y muchas son privadas y así el ingreso quedó muy restringido. El tema de los aranceles y los cupos les ha hecho muy difícil poder acceder a una buena carrera de Medicina, y por eso se está dando este vuelco tan fuerte hacia Mar del Plata y Argentina, que históricamente es reconocida por su educación pública de calidad”, afirma el secretario de la UNMdP.

Algunas otras nacionalidades que se han visto dentro de las inscripciones de los últimos años hacen referencia a países como Bolivia, Paraguay, Venezuela, Colombia, Chile, Haití, Uruguay, El Salvador Estados Unidos, España, Italia, México, Republica Dominicana, Suecia y Ucrania.

Hoy, la principal traba para los extranjeros pasa por el idioma, una de las razones que también explica el fuerte posicionamiento de la universidad nacional de la ciudad con respecto a las facultades que funcionan en otras provincias del interior. “En Córdoba son más duros con respecto a los exámenes de conocimiento de español: allá exigen cuatro niveles, el máximo, y nosotros pedimos el mínimo”, grafica Reynoso.

“Nosotros no habíamos pensado muchos requisitos para los extranjeros porque realmente no esperábamos recibir tantos al principio. La verdad es que esta universidad no tenía una presencia muy importante de estudiantes de otros países hasta que abrió Medicina”, aclara por su parte Alasino, en diálogo con este medio.

Recién en el 2019, dos años después de la apertura, se comenzó a profundizar la legislación de los requerimientos mínimos de idioma exigibles en Medicina y, tras algunos retrasos administrativos obligados por la irrupción de la pandemia del Covid-19, a partir del 2022 se comenzaron a contemplar otro tipo de exigencias a los estudiantes que no tienen el español como lengua nativa.

Lo que hoy se pide en la Escuela Superior de Medicina es el “Celu”, un certificado de dominio del español que está estandarizado en el país para ámbitos de trabajo y de estudio. “Con estos requisitos se ha reducido un poco el número de ingresos extranjeros pero era necesario tener en cuenta estos cambios para evitar que, por una cuestión de lenguaje, haya dificultades en el aprendizaje y el alumno fracase después durante la etapa de estudio”, resalta el director de la institución.

En el 2023, Medicina cosechó 1800 inscripciones y fue la segunda carrera más elegida del ciclo lectivo, siendo superada solamente por la facultad de Psicología, con 2300 inscripciones. El 25 de marzo pasado, la Escuela Superior vivió un momento histórico con el egreso de los primeros médicos que se anotaron en la priemra camada de estudiantes de 2017.