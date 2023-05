Mínimo de la tarjeta ¿conviene? 

En expías de crisis profundas el uso de la tarjeta de crédito se extiende hasta para afrontar lo básico: la compra de alimentos. A la hora de pagar el resumen, cuesta y muchos se ven tentados por abonar el mínimo con el riesgo de empezar a acumular deuda mes a mes que luego se vuelve impagable.

De todas formas muchos se preguntan cuál es el costo en caso de necesitar hacerlo. La recomendación que siempre ofrecemos es siempre observar cuál es el costo financiero total que se aplicará al saldo que quede pendiente. Generalmente visualizamos rápido lo que se conoce como TNA (tasa nominal anual) y allí radica un principal error. Esta tasa hoy se encuentra por debajo de los índices internadles de inflación, es decir por debajo del 108% por ende eso podría llevarnos a pensar que “patear” la deuda sería conveniente. La realidad es que no. La tasa o el costo que debemos analizar es el financiero total (CFT) que nos indica cuánto se abona junto a gastos e impuestos que se aplican a los saldos y en ese caso la tasa sí que supera ampliamente el 108% de evolución de precios interanual que publicó recientemente el Indec.

La repuesta a nuestra pregunta ¿conviene pagar el mínimo? No.

¿Qué pasa si por algún motivo financiero necesito hacer el pago el mínimo de la tarjeta? ¿Qué implica?

El pago mínimo de la tarjeta es un monto determinado por el banco como la cantidad más pequeña de dinero que acepta el banco para mantener el crédito en pie y no declarar al cliente en mora. De esta forma, el banco no te interrumpirá el uso de la tarjeta de crédito y tampoco afectará tu estatus crediticio.

Sin embargo, como comentamos el riesgo de abonar el monto mínimo, es acumular deuda e intereses generando que en los meses siguientes sea mucho más difícil de abonar. Si no se tiene cuidado, se puede entrar en un "circulo vicioso".

¿Cuántas veces se puede hacer el pago mínimo de la tarjeta?

No existe un límite para hacer pagos mínimos con la tarjeta. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el pago mínimo suele ser de tan solo el 10%, por lo que, en muchas ocasiones, el interés que se genera supera al propio pago mínimo abonado. Por efecto del interés compuesto (intereses sobre los intereses), la deuda será cada vez más grande. En el caso que la deuda supere la cantidad disponible de financiamiento otorgada por el banco, se dará por concluida la posibilidad de hacer el pago mínimo.

En dicho caso, el banco exigirá el pago total de la deuda y se entrará en mora, incurriendo intereses elevados, sumado a otros posibles gastos, además de afectar tu perfil crediticio. Cabe recordar que, pese a que el banco en este punto dejará de financiarte, los intereses se seguirán acumulando. Por este motivo, se suele recomendar que, en el caso de no poder pagar el monto total de la tarjeta, hacer pagos que superen el mínimo, para disminuir la carga de los intereses e ir disminuyendo la deuda de forma paulatina.