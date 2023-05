Rafael Nadal no jugará Roland Garros y su futuro es incierto

El tenista español Rafael Nadal, 14 veces campeón de Roland Garros, anunció que no jugará la edición de 2023 que se desarrollará en París desde el 28 de mayo al 11 de junio próximo, a raíz de la lesión que lo afecta desde febrero pasado. Además, no se puso fecha de regreso y su cabeza apunta al 2024, con el certamen francés y los Juegos Olímpicos como "The Last Dance".

"No tengo intenciones de jugar los próximos meses. No tengo fecha de regreso. Tengo que regenerar mi cuerpo", anunció 'Rafa', de 36 años, en una rueda de prensa que ofreció en la academia de tenis que posee en Palma de Mallorca, su ciudad natal.

"Me gustaría llegar a la Copa Davis de este año y también preparar el año que viene, que probablemente sea el último de mi carrera. Puedo tener ilusiones e intenciones pero, después, el destino lo rige cosas que uno no puede controlar", añadió apesadumbrado el mejor tenista de la historia sobre superficie de polvo de ladrillo y dueño de 22 títulos de Grand Slam, récord que comparte con el serbio Novak Djokovic.

El tenista español padece una rotura de grado 2 en el psoas ilíaco de la pierna izquierda que lo mantiene inactivo desde hace 120 días, cuando perdió en la segunda ronda del Abierto de Australia con el estadounidense Mackenzie McDonald.