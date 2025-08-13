"La Ropa", una comedia que indaga sobre lo que no se habla

Los amantes del teatro independiente tienen una cita imperdible este sábado a las 21 en la sala Gregorio Nachman del Teatro Auditorium cuando suba a escena la comedia "La Ropa".

En la pieza, Andrea Garrote cuenta la historia de Ángela y Nina, dos mujeres que se encuentran en una fiesta en el patio interno de un edificio y mantienen una conversación superficial de temas que se supone que las mujeres tienen en común, como la ropa.

"Para no hablar de lo importante. De lo que no se habla. Mujeres que soportan la simultaneidad y al mismo tiempo planean una venganza chiquita, buena... digna. Cuando parece que ocurrirá una catástrofe aparece de nuevo la calma", reza la sinopsis de la obra.

"La Ropa" está protagonizada por Daniela Parrinello Rizzi y Luna Milena Córdoba, cuenta con vestuario de Victoria Paolicchi y fotografía y dirección de Gisela Cerro.