De Mar del Plata a La Banda sin escala: una folklorista representará a la ciudad en la reconocida peña de Demi Carabajal

La cantautora marplatense Lucía Albornoz fue invitada a participar de "la Peña de Demi Carabajal" en la ciudad de La Banda, Santiago del Estero, donde compartirá escenario con Demi, Peteco y Roxana Carabajal, el Dúo Coplanacu y José Luis Aguirre, entre otros.

Luego de haber participado de la 23° edición de la Marcha de los Bombos, tradicional evento por el aniversario de la ciudad de Santiago del Estero, Lucía Albornoz cantará por primera vez en "La Peña de Demi" acompañada de su hermano Ariel en voz y bajo, con quien ya se presenta habitualmente como el dúo «Los Albornoz» en distintos escenarios.

Además, durante el evento que celebrará un nuevo aniversario de la Abuela Carabajal en el Club Ciclista Olímpico de La Banda, los marplatenses estarán acompañados por Francisco «Pancho» Tropea (batería) y Kimey Vivas (guitarra electrica).

"Para mí es un honor y una alegría enorme poder compartir con referentes que admiro y a los que crecí escuchando en mi casa", aseguró Albornoz y destacó que en su visita a Santiago "recibieron con mucho respeto y amor la música de la provincia de Buenos Aires y de Mar del Plata".

Además, la artista participó de peñas en escenarios emblemáticos del folklore argentino como "el templo de la Chacarera" de Carlos Carabajal y "el Patio de Indio Froilán", y explicó: "Fue una enorme emoción cantar en lugares tan importantes de nuestra música y nuestra cultura, porque llevé temas míos y de mi padre Norberto Albornoz, y recibí una hermosa respuesta y respeto del público y de los artistas", dijo.

"El calor de Santiago lo encontrás en lo humano, porque todos te reciben muy bien y te abren las puertas de sus casas, algo tan necesario en estos tiempos que vivimos", cerró.