"Quilmes está equilibrado, pero esto es extraordinario por eso hicimos la colecta"

El club Quilmes atraviesa una situación crítica por un juicio laboral que perdió y que lo obliga a pagar una cifra millonaria. Tal como ocurrió con Independiente a partir de la colecta de Santi Maratea, los dirigentes del "Cervecero" apelan a la solidaridad de los hinchas para poder salir de esta situación: lanzaron una colecta para poder afrontar el pago de la demanda.

El presidente del club, Marcelo Jiménez, remarcó que el objetivo de su gestión es sanear al club y ante esta situación "extraordinaria" resolvieron iniciar una colecta.

La demanda se inició en 2012 y el 17 de septiembre de 2017 un falló a favor del empleado despedido obligaba al club a pagarle $580.000. A partir de esa decisión, comenzó a correr un interés del 2,5% de la tasa activa del Banco Nación. "Eso hace que el monto sea el que hoy decimos", explicó el presidente del club en diálogo con 0223.

Esa cuenta lleva la cifra a 59 millones de pesos. "Pero nos hemos puesto en contacto con el demandante y llegamos a un acuerdo de que se bajaba a 45 millones", señaló Jiménez.

En esa charla, también acordaron un plan de pago para el empleado, pero aclaró que no pudieron acordar con la abogada, a quien en un breve plazo deben pagarle un 35% de la deuda. "Eso nos apremia", dijo Jiménez y remarcó que para el resto tienen un convenio de palabra con el demandante que no pueden firmarlo hasta tanto no resuelvan la deuda con la abogada.

A su vez, el dirigente apuntó a los intereses de la demanda y dijo que en 2017 el monto de la setencia representaba 30 mil dólares y en menos de seis años pasó a 237 mil dólares. "Me parece que son totalmente abusivos los intereses, más para un club sin fines de lucro en el cual estamos trabajando", dijo.

En esa línea, apuntó: "Nosotros somos un club que tenemos servicio educativo, gimnasia artística, fútbol. No somos una pequeña institución, somos una gran institución y esto puede hacer que en algún momento tengamos que desprendernos de algún patrimonio. Por eso hicimos esto de la colecta", explicó.

El presidente puntualizó que abrieron cuentas especiales para la colecta: todos.x.quilmes en pesos y todos.x.quilmes.ext, en dólares.

Por otro lado, Jiménez dijo que desde que llegó al club lograron equilibrar las cuentas del club, pero aclaró que la institución "obviamente no tiene ese monto para hacerle frente a esto que es extraordinario".

"Esta gestión está queriendo sanear el club. La espada de Damocles que tenemos es este juicio, luego de poner en orden muchas cosas. Hubo gente de comisión directiva que planteó esto, se votó y salió favorable de que hiciéramos un llamado a los socios, a los hinchas, a la gente que tenemos afin en nuestro club y salimos con esto", explicó.

"Como institución no estamos en una situación mala, sino que estamos equilibrados, pero esto es algo extraordinario y queremos dejar en orden lo más pronto posible al club porque no sabemos quién viene después de nosotros. Queremos que nuestra gestión sea lo más transparente y prolija posible", insistió.

Pedido de eximición

El presidente de Quilmes, Marcelo Jiménez, aclaró los pedidos de exenciones tramitados ante el municipio y remarcó que todos los clubes están exentos. No obstante, dijo que durante otra gestión no se había realizado el trámite requerido y por tal motivo se acumuló la deuda. "Entonces los pasos a seguir son pedir la condonación para luego pedir la exención del mismo impuesto, porque todos los clubes están eximidos", precisó, al tiempo que aclaró: "No pedimos nada que no nos corresponda o que otros clubes no tengan".