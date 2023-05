Racing se hizo fuerte en la altura y acaricia la clasificación

Racing Club venció por 2 a 1 al Aucas de Ecuador, en Quito, y quedó a un paso de clasificar a la siguiente fase del torneo, en un encuentro válido por la cuarta jornada de la Zona A de la Copa Libertadores de América. Los goles de la "Academia", que se mantiene invicta en el torneo continental, fueron anotados por Nicolás Reniero y Gabriel Rojas, mientras que para el local descontó de tiro libre Rómulo Otero en el final del partido.

El partido se inclinó rápidamente en favor del conjunto de Avellaneda con el gol del delantero Nicolás Reniero a los dos minutos de juego tras aprovechar un pase con la cabeza de Facundo Mura mientras ambos equipos se estaban acomodando en el campo de juego. A los 21 minutos el delantero Jhon Cifuentes aprovechó un mal cierre de la defensa "académica", quedó mano a mano con el arquero Gabriel Arias, quien salió rápido a achicar para mantener su valla en cero. El equipo local insistió en campo rival con la obligación de conseguir el empate y a los 31 minutos un tiro libre de Luis Cangá dio en el palo izquierdo y luego, tras pegar en el "gaviota" Arias impactó en el travesaño. El equipo de Gago defendió la ventaja lejos del arco de Arias, cuidó la pelota y trató de hacerse fuerte en defensa en los esporádicos avances del conjunto ecuatoriano, que no tuvo muchas ideas para revertir el resultado adverso en el primer tiempo.

El equipo de Avellaneda sintió los 2.850 metros de altura de la ciudad de Quito, motivo por el que en la segunda etapa se paró en su propio campo para continuar con su férrea defensa y con la premisa de salir de contragolpe. Aucas, por su parte, tuvo la pelota, intentó avanzar en campo rival, pero no tuvo las ideas claras para poder vulnerar al arquero Arias. La "Academia" aprovechó la primera jugada clara que tuvo en el complemento con un pase de Aníbal Moreno al lateral izquierdo Gabriel Rojas, quien definió para aumentar la diferencia para su equipo a los 24 minutos.El gol le dio mayor tranquilidad a Racing, equipo que tuvo orden defensiva, inteligencia para cuidar la pelota cuando la tuvo, no se desesperó y esperó a su rival para tratar de liquidar el partido con una salida rápida. El local empujó con más ganas que juego colectivo y cerca del final logró descontar con un gol de tiro libre del Rómulo Otero, pero no le alcanzó para dar vuelta el resultado.