Denuncian que el centro de salud Don Emilio no tiene pediatras y los derivan al Materno

Un grupo de vecinos del barrio Don Emilio reclamaron este mediodía frente al Centro de Atención Primaria de Salud (Caps) de Canesa al 1600, pidiendo a las autoridades por más profesionales, ya que afirman como ejemplo, deben llevar a sus hijos al Materno Infantil, distante a 80 cuadras del lugar.

“Tomé valor como muchos vecinos, de hacer el reclamo por el faltante de atención médica, principalmente a nuestros hijos pero a también de adultos. Hay muchas familias que tienen 3 a 5 hijos y no podemos movilizarnos al Materno Infantil porque no hay pediatría, dentista, psicólogo. No hay nada. Sentimos el abandono y destrato a los vecinos”, contó a 0223, Juan, uno de los vecinos.

En ese punto, recordó que una vez llevó a atender a tus 3 hijos y le negaron la atención. “Me dijeron que a los tres no podían. Entonces le pregunte si tenía que traer a uno solo y dejar en casa enfermos a los otros dos”, dijo el hombre, que manifestó que sufre de ataques de pánico y que, por tal motivo, no recibe atención por la falta de psicólogos. “No hay nadie ante una emergencia. Me mandaron a la salita de Batán, Las Américas o al barrio Belgrano”, cuestionó.

A su lado, Carolina Ávila, su esposa, aclaró que el reclamo “no es contra nadie”, pero denunció “maltrato de algunos médicos”, además de serios problemas edilicios.

“Hay consultorios que no se abren por la humedad. En el lugar hay goteras por varios lados”, concluyó.