Expresidente de Quilmes salió a hablar por el juicio de $45 millones: "No se puede manchar el honor"

Pablo Zabala, quien se desempeñó como presidente de Quilmes entre 2014 y 2018, decidió salir hablar sobre la demanda que hoy compromete al club con el pago de una indemnización de $45 millones después de acusar "comentarios agraviantes" en su contra donde le adjudican responsabilidad en el conflicto judicial.

"No puedo permitir que se me acuse impunemente, por aquellos que no tienen el conocimiento ni la información de lo que sucedió, ni por los que quieren sacar provecho de una situación para no hacerse cargo de haber ocasionado el problema y no querer resolverlo con el cargo que se ostenta", apuntó, en una carta que hizo llegar este sábado a la redacción de 0223.

Zabala, en su escrito, sostuvo que "con aciertos y errores" supo llevar adelante "una tarea inmensa de acomodamiento administrativo general y deportiva, obteniendo resultados inéditos para nuestro club en la Liga Nacional". Y aseguró que su gestión saldó "innumerables cuestiones y obligaciones judiciales de gestiones anteriores y también algunas que se quisieron iniciar, tanto con recursos del club como con patrimonio propio, dejando al club libre de causas presentes y futuras".

Quilmes ya expresó su repudio a las "agresiones" que recibieron algunos exdirigentes después de lanzar la colecta solidaria dirigida a socios, hinchas y simpatizantes para ayudar a pagar la demanda millonaria.

"Como socio y expresidente del club me avergüenza que se difundan mentiras y se manche el honor de quienes hemos colaborado hasta con nuestro patrimonio, pero sobre todo de quienes formamos parte de la familia quilmeña", insistió el exdirigente.

La carta completa

"Hola a todos. Hace unos días se ha hecho pública una causa judicial que afecta a nuestro Club Quilmes. Y se me ha acusado erróneamente de ser el responsable, incluso con comentarios agraviantes. Mi familia y amigos me sugirieron que aclare la situación lo antes posible. Hoy me siento en la obligación de esclarecer la realidad de los hechos, fechas y participantes, para que los Socios tengan la posibilidad de saber LA VERDAD.

Tuve el honor y orgullo de ejercer la Presidencia de nuestro Club durante dos mandatos, desde el 2014 hasta el 2018. Durante esos 4 años, con aciertos y errores, hemos llevado adelante una tarea inmensa de acomodamiento administrativo general y deportiva, obteniendo resultados inéditos para nuestro club en la Liga Nacional.

La causa judicial que se ha hecho pública esta última semana data del mes de marzo de 2013, un año antes de mi Presidencia. El demandante era, en ese momento, el Jefe de Prensa del equipo profesional de Basquetbol, que reclamó justamente salarios adeudados desde mediados del 2012 hacia atrás. Quiero dejar en claro, que el demandante fue parte del personal que viajaba con el plantel de la Liga desde el 2006 hasta el final de la temporada 2011/2012, viajes en los que también participaba como directivo el actual Presidente del Club, por lo que no puede desconocer en absoluto la realidad de los hechos y la deuda originada por las gestiones anteriores a mi conducción.

El equipo de Liga pierde la categoría y desciende al TNA en abril del 2012 y deja una enorme cantidad de deudas tanto de haberes a integrantes del plantel como de logística y, también, 9 meses de salario al Jefe de Prensa del equipo profesional de básquetbol.

En ese momento, el Presidente y su Secretario General me convocan a una reunión para pedirme que integrara la Comisión de apoyo de Liga Nacional, poniendo como objetivo el Proyecto que se venía desarrollando junto a entrenadores del club hacía años con el basquetbol juvenil, para integrarlo así al basquetbol profesional.

A partir de julio de 2012 es que me siento por primera vez en esa mesa de la oficina de la Liga donde estaban todos los integrantes de la Comisión que llevaba adelante el Básquet Profesional, entre ellos el actual Presidente, y quien fuera Presidente en ese año, reunión que convocó para comenzar a dilucidar la infinidad de deudas y cómo se enfrentarían. Desde ese momento, me reuní a diario con el Presidente y con uno de los integrantes de esa Comisión en sus oficinas de la peatonal San Martín. El resto de integrantes dejaron de participar y se desligaron de la responsabilidad.

Lo primero que tuve que hacer en esa oficina, fue librar cheques de mi cuenta personal por la suma de 125.000 pesos (equivalente a 20.000 dólares para esa fecha), para abonarle el saldo a Facundo Piñero y a Ángel Cerisola, representante de algunos jugadores. El Presidente del Club de entonces le hizo frente a otro tanto o más, con su cuenta personal para saldar al Dt Maffei y al último Dt, Martínez.

A diario aparecían deudas de la Comisión anterior: el Preparador físico con 10 meses de atraso, el kinesiólogo con toda la temporada sin cobrar, alquileres de viviendas del plantel con inicio de demandas judiciales por cifras impagables y, claro, los 9 meses del Jefe de Prensa.

​​La Comisión de trabajo se redujo a 3 personas: dos actuales integrantes de Comisión Directiva (el Vicepresidente y el Contador) que fueron un brazo más que importante para comenzar a ordenar la situación, y yo. Quien hoy preside nuestro club dejó de participar.

Quiero contarles la verdad, también, acerca de la mencionada “reunión entre el Jefe de Prensa y Zabala”, como ha circulado por redes sociales. Al poco tiempo de comenzar la preparatoria de la temporada de TNA 2012/2013, es que el demandante se enfurece al no poder resolver en su totalidad la grave situación económica que lo tenía atrapado con el dinero que el Club le debía por su trabajo en la Liga, y sube al hall del club a provocar golpes y patadas a todas las puertas y molinetes, lo que hizo que el Secretario Administrativo, hoy fallecido, Sr Antonio Troiano, me llame urgente para informarme.

El empleado en cuestión, EN SU ABSOLUTO DERECHO DE ENOJARSE, fue llamado a reunión al día siguiente en la que participamos el actual Vicepresidente, el empleado y yo. Le aclaramos que nos daba vergüenza que se le adeudaran los haberes de más de 6 meses, que estábamos intentando resolver todo de a poco, pero que no teníamos de dónde más sacar dinero pero que de alguna manera se iba a solucionar. También se le aclaró que su actitud, aunque con derecho, no era la adecuada y que si no creía que podíamos ayudarlo que pida una reunión con el Presidente y le diera una respuesta acerca de cómo podríamos pagarle. No sólo no habló con el Presidente, sino que inició una demanda. Esa fue la famosa reunión de la que hoy hablan muchos pero desconocen su realidad.

Le ofrecí abonarle en ese momento y delante del actual Vice Presidente, DE MI CUENTA PERSONAL, la suma de $50.000 (DIEZ MIL dólares de ese entonces) pero tuvimos respuesta negativa por su parte ya que su abogada quería el doble más honorarios.

La realidad es que jamás alguien de la comisión de apoyo que había salido y dejado el tendal, fue capaz de aportar para resolver la situación. Por mi parte, no solo intenté encontrar la solución a esta deuda durante esos años anteriores a mi Presidencia, sino que me hice cargo personalmente, sin recursos del Club, de otras deudas como las del ‘Gallego’ Mira y Pablo Gil, la primera con demanda judicial iniciada.

Durante los 4 años de mi Presidencia quisimos en muchas ocasiones llegar a un acuerdo con quien fuera Jefe de Prensa, pero fue en vano, ya que las sumas eran impagables y no contábamos con el dinero para afrontarlo.

Aun así, hemos abonado innumerables cuestiones y obligaciones judiciales de gestiones anteriores y también algunas que se quisieron iniciar, tanto con recursos del club como con patrimonio propio, dejando al club libre de causas presentes y futuras a excepción de esta iniciada antes de nuestra gestión.

Como socio y ex Presidente del Club me avergüenza que se difundan mentiras y se manche el honor de quienes hemos colaborado hasta con nuestro patrimonio, pero sobre todo de quienes formamos parte de la familia quilmeña.

Estuve y estaré siempre a disposición para colaborar con el Club, pero no puedo permitir que se me acuse impunemente, por aquellos que no tienen el conocimiento ni la información de lo que sucedió, ni por los que quieren sacar provecho de una situación para no hacerse cargo de haber ocasionado el problema y no querer resolverlo con el cargo que se ostenta.

Cordialmente.

Pablo Luis Zabala".