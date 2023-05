Incendio arrasó su casa y mató a sus 2 perros en el día del cumpleaños de su hijo: necesita ayuda

Una familia marplatense vive horas de intenso dolor y desazón luego que esta madrugada un incendio arrasara su vivienda, ubicada en Florisbelo Acosta 6962, en el barrio Los Pinares. Las llamas no solo dejaron “con lo puesto” a la familia -compuesta por 2 mujeres de 52 y 73 años, un hombre de 52 años y 2 adolescentes de 16 y 17 años- y los dejaron sin lugar para vivir, sino que además en el siniestro murieron sus dos perros.

“Mi hija vive con su familia adelante, porque construyeron hace un años y por suerte, no les pasó nada. Pero a nosotros, que estamos en la casa de atrás, el fuego arrasó con todo. Tampoco teníamos seguro. Y se murieron los dos perros, que asustados, se escondieron. Nosotros tuvimos que salir corriendo en medio de la oscuridad. Fueron apenas unos segundos, fue todo muy rápido y no nos dio tiempo a nada”, lamentó Bárbara (52), que aún está conmocionada por la tragedia.

En declaraciones a 0223, la mujer recordó que este domingo era especial, ya que habían festejado el cumpleaños de uno de sus hijos y que todo se originó con el encendido de una estufa eléctrica. “Un gasista nos había pasado mucha plata y como no podíamos, compramos un artefacto para calefaccionar. Ya nos íbamos a dormir, luego de festejar el cumpleaños 16 de uno de mis hijos. Uno de ellos prendió el artefacto por primera vez y al rato me dijo que sentía olor a quemado y cuando vamos a ver, estaba todo envuelto en llamas. Mi mamá que tiene una discapacidad estaba media dormida y la levantamos y salimos corriendo. No quedó nada”, recordó.

Bárbara sostuvo que este lunes podrán recién volver a su casa, que deberán demoler, aunque no cuentan con ningún elemento para hacerlo. “La verdad que necesitamos de todo. Contenedores, herramientas que alguien nos pueda prestar. Y la idea después es poder construir. Aunque ahora todavía no tenemos nada claro. No lo podemos creer”, lamentó entre llantos, la mujer.

Quien pueda ayudar con alguna donación y acercar herramientas y materiales para la construcción, pueden comunicarse a los teléfonos 223 5279040 o al 223 4562796. O acerca cualquier donación en la Sociedad de Fomento del barrio Los Pinares, de Lasalle al 500.

Para quienes puedan colaborar económicamente pueden realizar una transferencia con los siguientes datos:

CBU: 0340351608351012660008

Alias: BUFALO.TAXI.REAL

Cuenta: CA $ 351-351012660-000

CUIL: 27219092321