Una emprendedora marplatense fabrica toallitas de tela para las personas que no las pueden comprar

Natalia es una marplatense que decidió usar su tiempo libre para encarar una acción solidaria: utiliza sus días y conocimiento para fabricar toallitas higiénicas de tela para las personas que no tienen acceso a ellas.

"Estoy desempleada, y quería colaborar de alguna manera teniendo en cuenta lo que estamos atravesando. Hace poco escuché en la radio al dirigente Alejandro “Pitu” Salvatierra que contó que en la villa donde vive, su mujer Débora es la encargada del comedor. Un día faltó una cocinera y se enteró por su pareja que la chica no había podido ir porque estaba menstruando y no tenía plata para comprar toallitas. Yo pensé que como este caso debe haber miles, y después me enteré que hay escuelas de Mar del Plata donde las propias docentes reúnen plata para comprar toallitas para las nenas que no tienen. Y decidí encarar esto", contó a 0223.

Los beneficios de las toallas de tela superan al resto de los productos.

Natalia tenía en su casa máquinas de coser y algunas telas, por lo que puso en marcha al instante el proyecto solidario. "La plata no le alcanza a nadie y las toallitas higiénicas son muy caras, incluso las de segundas marcas. Hay muchas personas menstruantes que a veces no pueden desarrollar sus actividades o estar cómodas porque no tienen acceso a comprarse los elementos para transcurrir los días del período. Así que me puse a investigar cómo se hacían y recibí mucha ayuda", relató.

Rápidamente, lanzó una convocatoria por redes sociales para reunir donaciones. Una amiga le envió recortes de tela, otra aportó su tiempo para hacer las manualidades, y todo comenzó. "Yo busqué los moldes por internet y me puse a fabricar. Se usa tela de algodón, de polar y toalla, y abrojos para juntarlas. A cada persona hay que entregarle 5 aproximadamente, porque se lavan y reutilizan, y en total pienso fabricar cerca de 2 mil", dijo la emprendedora.

Para fabricarlas, necesita donaciones de tela (especialmente polar).

Para llegar a esa meta, necesita más tela (especialmente polar), por lo que abrió la convocatoria a que cualquier persona que tenga o quiera comprar tela, pueda llevarla al instituto Eter (11 de Septiembre 3631). "Cuando tengamos una cantidad suficiente, las queremos llevar a escuelas y comedores de la ciudad, y que ellos destinen a las personas que crean que lo necesitan", adelantó Natalia.

Legislación vs realidad

Mar del Pata cuenta desde 2022 con la ordenanza nº 25536, que instauró el Programa Municipal de Salud Menstrual. El objetivo que persigue es garantizar el derecho a la gestión menstrual en condiciones igualitarias y dignas de información, y el acceso a productos menstruales en toda la ciudad.

Según la norma, estos elementos deben ser entregados en establecimientos públicos municipales del ámbito de la Salud, Educación o Desarrollo Social, e incorporarse dentro de la nómina de aquellos productos de primera necesidad entregados a través de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal.

"Las plata no le alcanza a nadie y hay muchas personas que no llegan a comprarse sus toallitas higiénicas".

Además, plantea que en el proceso para la adquisición de estos bienes se deberá dar prioridad a proveedores como productores locales y emprendedores de la Economía Social y Solidaria.

Sin embargo, no en todos los espacios municipales se cuenta con el acceso a este recurso de forma libre y con disponibilidad.

Beneficios de las toallitas de tela

Según datos oficiales, una persona menstruante utiliza entre 10.000 y 15.000 toallas higiénicas y/o tampones durante su vida lo que significa que en el planeta se desechan cerca de 5 mil millones de toallas higiénicas al año.

Los elementos de gestión menstrual deberían ser entregados de forma gratuita en la ciudad.

La copa menstrual vino a subsanar este problema ambiental, pero hay quienes sienten una mayor comodidad al usar las toallas o no tienen suficiente acceso al agua potable que el producto requiere.

En ese sentido, las toallas de tela son de fácil acceso, reutilizables y lavables. Permiten una mejor transpiración de la piel, cuestan menos dinero y no tienen químicos como las convencionales.